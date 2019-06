Narbona dice que Sánchez está negociando sus apoyos porque "no sería responsable" ir a la investidura sin hablar

La presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, está negociando sus apoyos porque, a su juicio, "no sería responsable" ir a la investidura sin haberlo hecho.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas antes de acudir al desayuno informativo protagonizado por el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos.

Narbona no se ha pronunciado sobre la fecha en la que podría celebrarse la sesión de investidura de Sánchez aunque ha confirmado que será "pronto", tal y como apuntó este lunes el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos.

La dirigente socialista espera que los apoyos que Sánchez y el PSOE están negociando para la investidura lleguen "lo antes posible", si bien ha recalcado que con o sin ellos habrá sesión de investidura "pronto".

Preguntada sobre si ve arriesgado ir a esa investidura sin darle los números, Narbona ha insistido en que Sánchez está trabajando y "mucho" para lograr la mayoría necesaria porque, ha dicho, "no sería responsable" no hacerlo, y confía en no tener que repetir elecciones. "Esperemos que no", ha concluido.