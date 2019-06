Narbona: "Con apoyos o sin apoyos habrá sesión de investidura pronto"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha afirmado este martes que no sería responsable ir a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno sin haber negociado los apoyos necesarios para que salga adelante y ha señalado que "con apoyos o sin apoyos habrá sesión de investidura pronto".

"Se están negociando los apoyos y espero que los tengamos lo antes posible", ha asegurado Narbona en declaraciones a los periodistas a su llegada a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum con el presidente del CIS, José Félix Tezanos.

Ha afirmado en este sentido que "con apoyos o sin apoyos habrá sesión de investidura pronto".

Preguntada si no es un riesgo ir a la sesión de investidura sin apoyos, Narbona ha apuntado que "si no se estuviera negociando no sería responsable hacerlo, pero se está trabajando". "Doy fe que se trabaja mucho", ha añadido.

Y también cuestionada al respecto ha dicho que espera que no haya que celebrar nuevas elecciones.