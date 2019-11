Nadia Calviño resta importancia a los malos datos económicos: "La Comisión Europea no los ha tenido en cuenta"

La economía española acaba de recibir un jarro de fría importante por parte de la Comisión Europea a apenas tres días de las elecciones generales. España va a crecer cuatro décimas menos de lo previsto hace tan solo tres meses. En 2019 el aumento iba a ser del 2,3 por ciento, finalmente los funcionarios comunitarios han dejado este crecimiento en el 1,9 lo que supone una caída de cuatro décimas.

Pasará lo mismo el año que viene. El aumento del PIB estaba previsto en el 1,9 por ciento y la Comisión Europea ha dejado estos números en el 1,5. Explicaciones hay muchas, pero una empieza a sobrevolar Bruselas: la economía europea empieza a flaquear y por extensión España también.

De todas formas la inestabilidad que genera el Brexit y la guerra comercial abierta con Estados Unidos también están provocando estas tormentas económicas en las principales capitales europeas. En cualquier caso, es importante señalar que España crece por encima de la media europea.

Pese a los datos, la ministra de Economia, Nadia Calviño, ha restado importancia a estos datos a su llegada al Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas de la Eurozona, que se celebraba este jueves en Bruselas. “Ahora no tenemos que caer en la sobrerreacción y tenemos que evaluar la situación como es en realidad, la Comisión Europea no ha tenido en cuenta los últimos datos”, ha zanjado la ministra.

Calviño se refiere a que Bruselas no ha tenido en cuenta el dato de crecimiento del último trimestre, que se publicó después de la fecha de corte. La Comisión Europea ha elaborado su escenario con la perspectiva de crecimiento del 0,3%, pero el dato final ha sido del 0,4%. “Para que la economía española cerrase 2019 con un crecimiento inferior al 2%, tendríamos que estar viviendo una realidad que no se corresponde con la información que estamos recibiendo y con la realidad que a mí me están transmitiendo los empresarios de todo el territorio nacional”, ha asegurado Calviño.