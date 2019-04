Nadal atribuye la vulnerabilidad de la economía a la montaña de deuda pública

El secretario de Economía y Empleo del PP, Alberto Nadal, ha asegurado que la principal vulnerabilidad de la economía española es "una montaña de deuda pública heredada de los déficit anteriores" y ha abogado por preparar al país y hacerlo competitivo para que sea menos vulnerable.

En declaraciones a los periodistas este lunes antes de mantener un encuentro con organizaciones empresariales de Salamanca, el que fuera secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reclamado la eficacia de las políticas económicas de los gobiernos del PP para "la creación de empleo y para el crecimiento económico".

Ha alertado de que esas fórmulas "ahora están puestas en riesgo" con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y de que en este 2019 España se va a enfrentar a "una encrucijada" de si se llevan a cabo las políticas económicas del PP, "en las que la palabra clave es la competitividad y buena gestión del dinero público" o las del PSOE.

"Nunca ha logrado España una década de crecimiento económico continuado que nos acerque a los niveles de renta y de empleo de los países de nuestro entorno", ha apostillado Nadal.

Ha subrayado que durante los diez meses de Gobierno socialista se ha generado "más déficit público aunque intenten convencer" de otras cosas y ha puesto como ejemplo la política energética "en la que todas y cada una de las medidas que ha propuesto el PSOE elevan el recibo de la luz".

También ha apostado por crear oportunidades en la España del interior, "la que se está despoblando", y ha tildado de "claves" las diputaciones y la defensa de los intereses agrícolas en Europa.

El secretario de Economía ha lamentado que, desde que el PSOE está gobernando, la defensa de las posiciones españolas en Europa sobre la Política Agraria Común (PAC) "ha dejado de ser una prioridad y ha pasado a ser un aspecto secundario".

Ha hecho hincapié en que hay que "defender a muerte que los fondos destinados a la PAC son intocables" y en que ha sido una de las políticas "más exitosas" de la Unión Europea (UE).

"No veo al Gobierno español desde hace 10 meses elevar la voz en defensa del campo español y que no sea el gran sacrificado frente a las nuevas políticas que pretende Europa", ha añadido Nadal para quien la PAC "tiene que seguir siendo el pilar fundamental del gasto europeo, debe mantenerse y no pueden producirse recortes".