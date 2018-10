Nace Rock the Coast, nuevo festival en Fuengirola con Ritchie Blackmore's Rainbow como cabeza de cartel

Rock the Coast presenta su primera edición en Fuengirola (Málaga), que tendrá lugar los dias 14 y 15 de junio 2019 en el recinto Marenostrum Music Castle Park.

En este primer anuncio se confirma la presencia estelar y en exclusiva de Ritchie Blackmore's Rainbow. Una de las bandas más grandes de la historia del rock, que realizará únicamente cuatro conciertos en todo 2019, y uno de ellos será en Rock The Coast.

Long Live Rock 'N' Roll, All Night Long, Stargazer, Man on the Silver Mountain, así como los grandes clásicos de Deep Purple como Smoke on the water o Perfect Strangers forman parte del repertorio de estos Rainbow resucitados por el guitarrista Ritchie Blackmore.

También estarán en el festival Opeth, U.D.O., Magnum, Graveyard, Dark Tranquillity y Arkona. Entradas a la venta el próximo 17 de octubre a las 12:00 horas, con un precio en oferta hasta el 24 de octubre. Más información en www.rockthecoastfestival.es.