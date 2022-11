El MVA prepara una programación semanal en la que se incluyen conciertos y teatro satírico

El centro cultural María Victoria Atencia continúa con su programación y esta semana acoge en sus instalaciones dos actuaciones musicales y una representación teatral.

El público podrá escuchar a 'El Amir', el 1 de diciembre a las 20.30 horas, y a 'The 59 Sound', el 3 de diciembre a la misma hora. Además, para los amantes del teatro, se interpretará 'Greenpiss', el 2 de diciembre a las 20.30 horas, según han recordado desde la Diputación en un comunicado.

Así, El Amir será el primero en actuar, esta semana, con su particular forma de entender el flamenco. Este artista es uno de los más destacados concertistas de guitarra flamenca de su generación en España, con gran personalidad, madurez, sonido y estilo propio y de los más versátiles y eclécticos del panorama musical internacional actual.

Este artista ha innovado en la introducción de la guitarra flamenca en bandas sonoras como: 'James Bond 007 - Sin Tiempo para Morir', 'Baby Boss II', 'Bob Esponja' o 'The Rhythm Section', con Jude Law y de la mano del compositor más prestigioso de Hollywood, Hans Zimmer.

En esta ocasión el artista presenta en Málaga su último disco 'Andalucía', creado como un homenaje a esta tierra y un viaje lleno de emociones y diversos paisajes geográficos por Andalucía. La fuerza de un quinteto flamenco con toda la esencia de la tradición andaluza.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. Las invitaciones se podrán adquirir a través de mientrada.net a partir del 28 de noviembre a las 10.00 horas.

Por otra parte, los amantes del rock podrán disfrutar de The 59 Sound. La banda se mueve por un rock alternativo de raíz americana, prestando especial atención a hacer hits en potencia, hilvanados por el torrente vocal de Vic, no muy habitual por estos rincones. Su repertorio se compone de pelotazos de rock elaborado, con ecos post-grunge, interpretado totalmente en inglés y mirando cara a cara al rock underground internacional.

Para este 2022 interpretarán su nuevo album 'Scars', un nuevo CD de 5 temas de composición propia, iniciado en los estudios malagueños Moby Dick, donde se grabó la parte instrumental, y rematado en Holanda en los Estudios Ban in the Meadow, ubicados en la localidad de Benschop. Hasta allí se desplazaron para grabar las voces y la realización de las mezclas con la producción de Jordi Langelaan, técnico de directo de bandas como Within Temptation o Kensington.

CONTINÚA EL CICLO DE ARTES ESCÉNICAS 'ESCÉNIK'

Por último, el ciclo Escénik continúa en el MVA con 'Greenpiss'. La obra dirigida por Yllana busca, a través de la sátira, plantear los problemas del futuro de nuestro planeta, el ecologismo y la supervivencia humana.

El calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, el consumismo desenfrenado, la desaparición de miles de especies de animales y la posible extinción de la nuestra propia especie son el punto de partida de esta nueva locura teatral de Yllana. Cuatro actores en estado de gracia se desdoblan en infinidad de personajes, desde políticos a pingüinos, para tratar un tema que está en boca de todos y al que Yllana ofrece una receta clara para combatirlo: humor ácido y sin barreras que no dejará a nadie indiferente.

