MVA de la Diputación organiza la proyección del documental 'Mil incendios' y cuatro representaciones de títeres

El centro cultural María Victoria Atencia, en calle Ollerías, 34 de la Diputación de Málaga ha preparado una programación que recoge la proyección de 'Mil incendios' y cuatro representaciones de títeres.

Además, el teatro musical con la obra 'Ñam-ñam. Un cuento para comérselo', también será protagonista en el centro cultural Vicente Alexandre de Alhaurín de la Torre.

'Mil incendios' es un emotivo retrato de una familia de Myanmar (Birmania) que extrae petróleo manualmente para sobrevivir. En un entorno rural marcado por el fuego, los agujeros en el subsuelo y el ritmo mecánico de una industria petrolera artesanal, Thein Shwe y Htwe Tin se entregan en cuerpo y alma para extraer un barril de petróleo al día. El hijo mayor, Zin Ko Aung, quiere romper con un sistema violento que explota a sus padres.

El cineasta, Saeed Taji Farouky, se inspiró en 'There Will be Blood', de Paul Thomas Anderson, para capturar el mundo marcado por los pozos de petróleo en pleno siglo XXI. La fuerza de las imágenes y un trabajo sonoro inmersivo consigue capturar el ambiente mitológico de la cultura popular de Myanmar.

El choque generacional y la explotación de los recursos naturales se mezcla con la astrología, las vidas pasadas y los ciclos de muerte y renacimiento.

La cinta se podrá visionar el jueves 16 de febrero a las 20.30 horas en el centro cultural MVA con entrada libre hasta completar aforo, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

TEATRO DE TÍTERES

Han recordado que abrirá la programación, el día 17 de febrero a las 19.30 horas, 'En boca del lobo'. Este montaje utiliza máscaras y títeres de diversas técnicas, canciones, cuentos, retahílas, todo remodelado, ensamblado y zurcido para hablar de la cultura popular a través del viejo oficio titiritero.

Un itinerario festivo que un titiritero y un músico van recorriendo acompañando al auditorio, en los recodos y claros del bosque que atraviesan aparecerán los personajes más "villanos" de nuestras fábulas: el lobo, la bruja, el gigante, el bandido, el duende y el gato.

Se pretende establecer una relación directa y amable con el público, pues al auditorio se le devuelve algo que le pertenece: un tesoro oculto en su propio jardín. Esta representación está dirigida al público familiar y a menores a partir de 3 años.

Un días más tarde, el 18 de febrero, habrá doble sesión. En la matinal de las 12.00 horas se representará 'Pulcinella di Mare'. Un tipo de teatro típico de la ciudad italiana de Nápoles. Cinco siglos de arte se funden para dar vida al trabajo de esta compañía: la construcción de los títeres finamente esculpidos en una madera del nogal y del cerezo, el minucioso cuidado de la realización del teatrín y el refinado arte del movimiento.

Todo ello llena los espectáculos de Gaspare Nasuto uno de los más grandes intérpretes y autores de Pulcinella en el mundo, lleno de emocionante magia.

En la sesión vespertina, será 'La mata de la albahaca' la encargada de darle color a las tablas del escenario del MVA, a las 19.00 horas. Los títeres de guante son los actores que dan vida al cuento popular de 'La niña que riega la albahaca'. En la adaptación de este texto al lenguaje de los títeres, 'La Gotera de Lazotea' ha intentado mantener ese sabor del cuento popular andaluz, mezcla de gracia y humor, en un juego de pequeñas venganzas con trasfondo amoroso.

El retablo concebido para esta ocasión tiene elementos propios de una maceta de albahaca: los colores: el cazuela de la maceta y el verde de la planta; las espirales propios de los caracolillos que se suelen poner en el fondo de la maceta antes de rellenarla de tierra para que las raíces encuentren el agua que se almacena en ellos. Y, la embocadura, partiendo de las clásicas columnas con sus respectivos capiteles que sostienen el arco, son puertas con sus respectivos balcones-macetas de donde salen las hojas de albahaca.

También el músico, como si fuera una tejedora en un seto, va hilando la música y se transforma cuando lo requiere el guión. Porque además de la historia que el cuento cuenta hay otra historia paralela en la que los titereros juegan sus papeles, cantan sus canciones y terminan la obra aprovechando la fiesta final para vender los melones que desde el principio se empeñan en pregonar.

Por último, el domingo 19 de febrero, cerrará el fin de semana 'Peneque, cien por cien valiente', a las 12.00 horas. Un camino, como todas las sendas un destino, alcanzar la sonrisa de un niño. Don Miguel viene a este mundo en el 1923, sus primeros años se nutren con lo que va a ser su más poderosa herramienta, la imaginación. Una pequeña calabaza es su primer juguete a modo de sonajero, inicia su primer diálogo con objetos y el gran descubrimiento, todos los que le rodean sonríen cuando el agita su pequeña calabaza. No lo sabe pero es su primer títere. Los caminos y secretos de un titiritero serán desvelados en una entrañable historia de amor.

'ÑAM-ÑAM. UN CUENTO PARA COMÉRSELO'

El centro cultural Vicentre Alexandre, en Alhaurín de la Torre, será el lugar donde, el sábado 18 de febrero a las 12.00 horas, se represente la historia de la Reina Zanahoria, quien está empezando a madurar y ve necesario ser sustituida en su reinado por otro alimento. La elección es difícil. Debe ser el más saludable y completo. Verduras, legumbres, lácteos y otros muchos serán entrevistados para poner de manifiesto sus propiedades y frescura, y así conseguir el ansiado trono.

Finalmente, la reina entenderá que no es un solo alimento el que deba gobernar, sino una representación de cada grupo, para conseguir así un reino rico y equilibrado.

Un espectáculo musical, con entrada libre hasta completar aforo, sobre la importancia de una dieta saludable, en el que los más pequeños aprenderán a clasificar los alimentos de forma divertida.

Acuario Teatro es una compañía malagueña con más de 44 años dedicados exclusivamente a la producción y distribución de espectáculos dirigidos a la infancia y la familia, cuenta con unas señas de identidad muy específicas, clave de su éxito. La música original, una puesta en escena creativa y divertida, la transmisión de valores hacen que, con más de 60 espectáculos estrenados, sigan recorriendo el panorama nacional contando historias clásicas de la literatura universal y títulos de creación propia.