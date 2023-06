El Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, participa en la reunión transnacional del proyecto Erasmus +, que se celebra entre este martes y el jueves.

Erasmus +, que se desarrolla desde febrero de 2022 hasta enero de 2024, tiene como objetivo "fomentar la inclusión social en la juventud a través del desarrollo de pedagogías corales innovadoras y tecnologías digitales", han señalado desde Musikene.

El proyecto trata de "reforzar la capacidad del profesorado y directores de coro para que puedan reconocer e identificar los problemas subyacentes relacionados con los jóvenes desfavorecidos yla exclusión social, así como enriquecer sus habilidades y competencias sociales, comunicativas, interculturales y musicales para fomentar la inclusión social", ha señalado.

Asimismo, estas reuniones pretenden concienciar sobre la eficacia de los programas innovadores basados en las artes y mejorados connuevas tecnologías multimedia y digitales.

Al encuentro que se celebra en Musikene asisten las siete instituciones participantes en el proyecto. Además del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de Chipre como coordinador del proyecto y Musikene como anfitrión, estarán presentes el CSI Centro para la Innovación Social LTD de Chipre, Latvian voices de Letonia, la Associação Portuguesa de Educação Musical, la Dublin City University de Irlanda, la Lithuanian Academy of Music and Theatre.

A lo largo de estas jornadas el grupo de trabajo reflexionará sobre el desarrollo del proyecto y se presentará el trabajo realizado por los alumnos y exalumnos de Musikene dentro de la experiencia piloto del proyecto.

Las tres jornadas de trabajo terminarán con sendos conciertos abiertos a la ciudadanía. Este martes el Orfeón Donostiarra interpretará 'Carmina Burana' junto con un grupo de nueve percusionistas de Musikene.

Este miércoles, 28 de junio, el invitado será el Coro Easo, que mostrará su trabajo con el coro de mujeres Easo Emakumeen abesbatza y para finalizar el jueves 29 de junio girará visita el Coro Leioa Kantika Korala, representando el trabajo de los coros de jóvenes. Los conciertos serán en el Auditorio de Musikene a las 19.30 horas.