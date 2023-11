El músico y cantaor Cristian de Moret ofrecerá un concierto el 23 de febrero en Salamanca

El músico y cantaor Cristian de Moret ofrecerá un concierto el 23 de febrero en el Teatro Liceo de Salamanca, donde presentará su segundo disco, 'Caballo Rojo', en el que fusiona el flamenco con diferentes estilos musicales, como el sonido electrónico, el rock o la música de raíz.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Salamanca, las entradas para este espectáculo tienen un precio de 15 euros y estarán a la venta desde este viernes, 10 de noviembre, en la web www.ciudaddecultura.org y en la taquilla del teatro.

Tras su primer trabajo en solitario, 'Supernova', en el que fusionaba el flamenco, con el rock y otras músicas de raíz americana, ha lanzado su segundo disco 'Caballo Rojo', en el que "vuelve a sorprender con esa manera única que tiene de fusionar el flamenco con diferentes estilos musicales, mostrando de nuevos influencias tan dispares como son Camarón, Daft Punk, Queen of The Stone Age, Paco de Lucía, Chet Baker, Radiohead, Carpenter Brut, The Weekend o Pepe Marchena".

Así lo recoge la documentación aportada por el consistorio salmantino, en la que también deja constancia de que, en su segundo trabajo en solitario, "Cristian de Moret crea un universo entre la sensibilidad y la belleza que aporta el poder de la música al oyente en tres partes estilísticamente diferenciadas a través de elementos, letras y sonidos: Furia, Mustang y Purasangre".