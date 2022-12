El musical tributo a 'Grease' llega este domingo a Argamasilla de Calatrava

La puesta en escena del afamado musical 'We Sing Together: Tributo a Grease', de la compañía Rompehielos Producciones, que acogerá el Centro Cultural de Argamasilla de Calatrava este domingo, 11 de diciembre, a partir de las 17.30 horas, está despertando ya "una enorme expectación".

Algo que responde al interés por la película mítica que protagonizaron en 1978 Olivia Newton-John y John Travolta, que se retrotrae a los años 50 en el que va a ser el último año de instituto de los protagonistas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta adaptación a la escena por parte de Producciones Rompehielos reabre las puertas del Instituto Rydell que no deja indiferente a nadie por su calidad artística, coreografías y música que se ofrecen a un público entregado.

"Preparad mucha gomina, un par de zapatillas, muchas ganas de reír y también de emocionarse porque la historia de 'Grease', película que ha servido de inspiración para este musical 'We Sing Together' no defraudará a los asistentes", dicen desde la compañía.

También se avisa como desde antes del comienzo de la función los espectadores podrán volver a su juventud, "a recordar ese primer amor y a recordar los años de travesuras en el instituto en los que lo único que importaba era aprobar, ir acompañado al baile de primavera y exprimir cada segundo como si fuera el último".

Con inicio a las cinco y media de la tarde y entrada a 2 euros a beneficio de la delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer, se trata éste de uno de los espectáculos más destacados programados por el Ayuntamiento en su programación de Navidad.