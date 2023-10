El Museo de Arte Doña Pakyta acoge la exposición 'El Reino de Almería' de Andrés Vázquez de Sola

El Museo de Arte Doña Pakyta acoge, desde el pasado viernes, una nueva exposición en su Sala B; un total de 25 obras del artista Andrés Vázquez de Sola, que podrán ser contempladas hasta el próximo 28 de enero de 2024.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha inaugurado la muestra acompañado del director del museo, Juan Manuel Martín; la comisaria de la exposición, Angélica Carmenate y el propio artista.

El edil ha asegurado que "estamos ante una nueva exposición que nos trae la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino en colaboración con nuestro Ayuntamiento". En concreto, "podremos ver 25 obras de arte, todas ellas en acrílico sobre tela de distintos tamaños", ha añadido.

La colección que se exhibe, "ha sido realizada por Vázquez de Sola para esta exposición y forma parte de los fondos artísticos de la propia Fundación", ha asegurado.

Igualmente, como es habitual, el Ayuntamiento de Almería ha colaborado en la edición de un catálogo digital de la exposición. "Se trata de una publicación con 75 páginas a todo color y textos introductorios a cargo de la comisaria de la muestra, donde además podemos contemplar todas las obras", ha relatado Pérez de la Blanca.

Por su parte, la comisaria de la exposición ha asegurado que "quien visite esta exposición, en primer lugar entrará en contacto con un artista que posiblemente no conozca debido a que buena parte de su carrera original se desarrolló en Francia".

Originalmente, Vázquez de Sola "es un artista que con muy pocos años entró en contacto con las artes plásticas a través de Luis Ortega Bru, luego estudió Bellas Artes con Gabriel Morcillo y definitivamente se decidió por la carrera periodística donde desarrolló su trabajo en la especialidad de dibujo satírico.

El autor de la obra, por último, ha indicado que "he hecho esta exposición porque hay muchos almerienses que tal vez no conozcan a algunos almerienses importantes y dignos de ser conocidos y admirados y he intentado hacer un pequeño estudio de esto y aquí están". El artista ha finalizado "invitando a todos los almerienses que lo deseen a contemplar estas historias que cuento con estas obras".

Desde el Consistorio recuerdan que desde este domingo, al igual que el resto de espacios museísticos de la red municipal, el horario será el de invierno, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, cerrando los lunes y abriendo los domingos solo en horario de mañana.