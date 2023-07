Murcia lamenta que el Gobierno de España "ignore" las necesidades de la Región en el reparto de los fondos de sequía

El consejero en funciones de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, en relación con los criterios de reparto de las ayudas por la sequía aprobados por el Gobierno central, ha lamentado que "nuevamente tratan de forma injusta y arbitraria a la Región, ya que cuando habíamos hecho varias observaciones al documento que se nos presentó hace unos días, sobre el que argumentamos nuestro desacuerdo, como lo hicieron también las organizaciones y cooperativas agrarias, hemos conocido hoy que han ignorado todas nuestras propuestas".

Luengo asegura que "ya estamos trabajando, junto con las organizaciones y cooperativas agrarias, en las alegaciones a esos planteamientos que consideramos injustos y discriminatorios, más aún cuando otras regiones como Cataluña o Castilla-La Mancha sí han visto atendidas sus observaciones".

El consejero en funciones recuerda que, "en mitad de la anterior campaña electoral, fuimos testigos de cómo el Gobierno de Sánchez despachó un Real-Decreto en el que se anunció que se iba a establecer un marco normativo para habilitar las ayudas destinadas a paliar los efectos de la sequía, y hace unas semanas se nos presentó un documento respecto del que ya expresamos nuestro descontento".

Luengo ha detallado las razones para el desacuerdo. "No se recogían las plantas aromáticas entre los sectores destinatarios de las ayudas; no se incluía al almendro en la zona considerada de mayor afección de la sequía, cuando son más de 70.000 las hectáreas de esta producción que han sufrido esta incidencia; y porque considerábamos que no debía exigirse a los productores de frutales ser beneficiarios de las ayudas de la PAC".

"Pedíamos que los criterios para distribuir las ayudas fueran los que señalara la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que es quien puede determinar el grado de incidencia de la sequía sobre los distintos territorios, pero nada de lo propuesto ha tenido eco en el Gobierno central", concluye.