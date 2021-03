PP de Murcia: "Gómez y Conesa continúan con la trama de bulos y falsedades para intentar asaltar el Ayuntamiento"

El PP de Murcia ha acusado este miércoles al concejal de Ciudadanos Mario Gómez y al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, de "continuar con la trama de bulos y falsedades para intentar asaltar el Ayuntamiento", informaron fuentes el partido en un comunicado.

"Este es un nuevo episodio en la trama urdida por Mario Gómez y el imputado Diego Conesa en su afán de estirar el chicle de la falsa corrupción como fórmula para desacreditar al Gobierno a través de los medios afines a los que se refirió en sus audios para justificar una moción de censura que en sí misma no se sostiene, ya que está orientada únicamente por afán de poder y con al único objetivo de obtener el sillón de alcalde en La Glorieta", han indicado los 'populares'.

A su juicio, "con esto solo pretenden causar ruido mediático, dando un espectáculo bochornoso y ocasionando un daño irreparable a la imagen de los murcianos y del Ayuntamiento".

El PP ha apuntado que el objeto fundamental del contrato "era la implantación de la sede electrónica y un tramitador de expedientes administrativos electrónicos que están funcionando al 100% y a pleno rendimiento y que se pueden consultar en 'sede.murcia.es'".

"Por primera vez en la historia del Ayuntamiento, los trámites online han superado a los presenciales: un 65% de las gestiones han sido telemáticas frente al 35% 'in situ' --dos de cada tres trámites ya se realizan de forma telemática en el Consistorio--".

Los 'populares' murcianos han asegurado que la implantación de la administración electrónica ha reducido notablemente los trámites en papel, ahorrando más de 400.000 documentos que hubieran sido impresos -cerca de un millón y medio de folios--.

Asimismo, han explicado que la base de este contrato "está ejecutada, en marcha y a disposición de todos los murcianos". "No ha habido ningún incumplimiento, el sistema está operativo desde el año 2016, ha sido utilizada por más de 660.000 usuarios y se han hecho un total de 7.690.000 consultas a su página web", ha aseverado al respecto.

Igualmente, han manifestado que los técnicos municipales se encargan de manera rigurosa del control, ejecución y pago del contrato". Así, "si algún elemento dentro del mismo (de este o de cualquier otro) no se realizase, no se certificaría, por tanto no se pagaría, e incluso se podría tramitar la correspondiente sanción económica que se detraería del aval que la empresa tiene depositada ante el ayuntamiento hasta que quede finalizado la totalidad de la ejecución del contrato, incluyendo las prórrogas del mismo".

Todo este procedimiento está regulado por la Ley de Contratos y los técnicos municipales son los encargados de aplicarla e interpretarla, apuntan desde el PP.