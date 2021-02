Murcia dice que no tiene AVE por una decisión "política, no técnica"

El consejero de Fomento de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha dicho este lunes que la alta velocidad no ha llegado a esta comunidad por una decisión "meramente política", y no técnica, y que la región no tiene nada que celebrar ante la inauguración de la línea entre Orihuela (Alicante) y Madrid.

En rueda de prensa, Díez de Revenga ha hecho esta crítica al ser preguntado por la entrada en servicio esta mañana del nuevo trayecto de alta velocidad y la inauguración de la estación del AVE de Orihuela en un acto que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al que no ha asistido ninguna autoridad murciana.

"No tenemos nada que celebrar y es un poco más doloroso todavía cuando técnicamente podría ser en Murcia (el acto de hoy)", ha afirmado el consejero antes de añadir que "las vías están construidas, llegaron a estar hasta los andenes donde tendrían que llegar los trenes y, si no es así, es porque así lo ha decidido el Gobierno en una decisión política, no técnica, que perjudica a todos habitantes murcianos y que nos deja en la puerta la alta velocidad".

El titular de Fomento también ha reprochado al Estado que no exista ninguna "certeza" sobre la llegada de la alta velocidad a la comunidad murciana y que hable de la nueva línea de AVE como si incluyera a la región, cuando "no estamos incorporados al corredor mediterráneo y seguimos con vías del siglo XIX porque no tenemos ni un solo metro electrificado".