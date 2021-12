Cs Murcia critica que PP y Vox "caen en sus irregularidades asaltando el poder y mercadeando por sillones"

Ciudadanos en el municipio de Murcia ha criticado que PP y Vox "caen en sus irregularidades asaltando el poder y mercadeando por sillones", según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.

En concreto, Cs ha lamentado que los grupos de la oposición, siendo ellos quien han denunciado que este proceso es "ilegal", actúen "del mismo modo" una vez que "han generado la crispación y descontento social".

El portavoz de Ciudadanos en Murcia, Mario Gómez, ha manifestado que "este es el tipo de políticos que tenemos en la administración que, más allá de utilizar con normalidad y respeto las leyes de la democracia, se dedican a la crispación social, la difamación y malmetiendo contra la gestión democrática y legal que se ha realizado hasta el momento para luego terminar actuando del mismo modo".

Gómez ha declarado que "los murcianos no se merecen este tipo de dirigentes que en lugar de luchar por los ciudadanos y trabajar en beneficio de todos, generan enfrentamientos utilizando mentiras".

"Desde el PP y Vox quieren justificar, mintiendo nuevamente, que este cambio se realiza para mejorar las condiciones de los vecinos, cuando lo que están haciendo es utilizar las herramientas democráticas que antes criticaban sobre todo teniendo en cuenta que todas las mejoras en Beniaján están realizadas como el Centro Cultural, la mejora de la luminaria, la eliminación del paso subterráneo de la Vía Verde y la construcción de una rotonda" afirma Gómez.

Para el partido liberal "es una muestra de su desesperación y su falta de responsabilidad política con las pedanías ya que quieren adueñarse de Beniaján como si se tratara de un juego de niños".

Gómez ha afirmado que "lo que sí se ha realizado desde la junta municipal es un trabajo continuo durante estos años y lamentablemente tenemos que dejar de hacerlo porque se alían PP y Vox con un berrinche".

"No obstante ya no nos sorprende nada de lo que realicen estos partidos pues, son muchas las muestras en las que, en lugar de hacer una oposición constructiva, están atacando, no solo a la democracias y al respeto institucional, sino a las pedanías y las murcianos generando conflictos innecesarios entre ellos. Parece que ahora lo que era ilegal ya no lo es", según Gómez.

"El asalto al poder, el reparto y mercadeo de los sillones, el robo de los mismos y de la voluntad popular la han hecho propia", ha concluido.