Murcia crea la 'Copa Carlos Alcaraz', un torneo de exhibición entre el tenista de El Palmar y un top de la ATP

Tendrá lugar la última semana del mes de diciembre o la primera de enero de 2024

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves la creación de un torneo de exhibición, denominado 'Copa Carlos Alcaraz', que enfrentará en diciembre al tenista murciano y a otro rival top de la ATP.

López Miras se ha mostrado ilusionado con la cita, que va a suponer "un hito y un acontecimiento histórico en el deporte, no sólo la Región de Murcia, sino también de España y de todo el mundo".

"Para nosotros es un honor verle hoy aquí", ha señalado López Miras, quien ha reconocido que "también es un orgullo verlo por medio mundo llevando la bandera de nuestra tierra, asistir a sus partidos y ver cómo la grada está repleta de banderas de la Región de Murcia".

López Miras ha comparecido junto a Alcaraz antes de que el tenista viaje a París para disputar Roland Garros, un torneo para el que le deseó "toda la suerte del mundo".

"Es histórico que haya un murciano con opciones de ganar Roland Garros, y no queremos meterle presión, pero si consigue levantar la Copa de los Mosqueteros, será una de las mayores gestas deportivas de la historia de la Región", ha agregado.

Sobre la consagración de Alcaraz como referente mundial del deporte, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que "no podríamos tener un embajador mejor", a la vez que ha subrayado que su meteórica trayectoria "ha hecho que la Región de Murcia se conozca en cada vez más rincones del mundo".

Para López Miras, "lo importante no es que Carlos sea sólo un deportista de élite, sino que además es buena persona. Estamos muy orgullosos de lo que hace dentro de la pista, pero también de lo que hace fuera de ella".

"Después de cada victoria, es humilde. Si un partido no ha salido bien, lo acepta con deportividad. Tiene siempre una sonrisa para todos, para los espectadores, para los recogepelotas, y es amable con los demás tenistas del circuito. Cuando vemos todo eso, nos sentimos más orgullosos de nuestra tierra, porque nos sentimos representados. Y eso es lo que le da valor a nuestro campeón: que no sólo ha conquistado el circuito ATP, sino también los corazones de todos los murcianos, de todos los españoles y de medio mundo", ha resaltado López Miras.

Por su parte, el tenista Carlos Alcaraz ha querido dejar claro que para él "es un orgullo mostrar la Región de Murcia, el nombre de la Región de Murcia por todo el mundo y, obviamente, tener el apoyo de los murcianos para mí es imprescindible".

Ha reconocido que Murcia es un sitio donde "me encanta jugar, me encantaría que la gente, ya no solo murcianos, sino la gente de toda España, venga a Murcia a poder presenciar un partido mío en el que pueda mostrar mi nivel y que puedan disfrutar del tenis junto con otro jugador muy bueno del ATP, para mí es una maravilla".