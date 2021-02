PP Murcia abre un registro de todos sus cargos para demostrar que ninguno se ha saltado protocolo de vacunación

Le da al líder del PSOE en la región "24 horas para que de los nombres que dice tener o dimita de manera inmediata"

El Partido Popular ha creado un registro público de vacunaciones de sus cargos políticos en la Región que abarca al Gobierno regional, los diputados regionales y nacionales, senadores y alcaldes "para demostrar que ninguno se ha saltado el protocolo de vacunación", según afirmaciones del portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado.

En una rueda de prensa junto al secretario general del PPRM, Miguel Ángel Miralles, Segado ha dicho que "no tenemos nada que esconder ni tapar", y añade que el registro "está disponible para ser consultado por los ciudadanos en la web del PP", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El dirigente 'popular' ha explicado que los cargos del PP "han hecho dos cosas: por un lado, han firmado una declaración responsable donde queda constancia de su situación sobre la vacunación. Y en segundo lugar han solicitado un certificado de datos vacunales en el registro oficial de la Región de Murcia".

"Con estos datos demostramos que no hay cargos del PP vacunados incumpliendo el protocolo" ha dicho para añadir que "no hay ninguna lista vip, eso es una invención y este registro público lo confirma".

El portavoz 'popular' conmina a Diego Conesa a que "de los nombres que dice tener de cargos del PP vacunados y si no que de manera inmediata dimita. Tiene 24 horas" señala para añadir que si no lo hace "demostrará ante los ciudadanos que es un político mentiroso que no merece ocupar el cargo que representa porque utilizar falsedades a sabiendas para dañar al PP es algo que un político con cierta moral e integridad no debería hacer nunca".

"Basta ya de acusaciones falsas, sospechas, dudas y mentiras" ha insistido para exigir "a todos los partidos que lanzan acusaciones falsas que den un paso adelante, hagan lo mismo y ofrezcan a los ciudadanos la información de vacunación de sus cargos políticos". "Que el PSOE, que Diego Conesa salga y haga públicos también los datos de sus dirigentes" añade.

Para Segado, "los socialistas de una manera absolutamente mezquina" han hecho una campaña contra el PP "para tapar la verdad de lo que está pasando con la vacunación y es que Pedro Sánchez volvió a mentir a todos los españoles ya que las comunidades autónomas no pueden vacunar más rápido porque no hay vacunas". "Una mentira", subraya que "están pagando todos los españoles porque mientras no se les vacuna la gente se sigue contagiando y muriendo".

"El PSOE de Conesa tiene que demostrar también que sus dirigentes no se han vacunado saltándose el protocolo" insiste Joaquín Segado quien ha advertido que "a partir de este momento cualquier señalamiento sin justificación ni prueba será respondido porque no vamos a permitir más dudas ni conjeturas".