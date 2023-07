Muñoz señala los "episodios de censura cultural" por los pactos PP-Vox y avisa que no los "tolerará" en Sevilla

El portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, y la vicesecretaria general del PSOE, cabeza de lista al Congreso por la provincia de Sevilla y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han mantenido este viernes un encuentro con miembros del sector de la cultura en la 'Galería Berlín', para mostrar su más "enérgico rechazo" a la censura en la creatividad artística que está aflorado en distintos gobiernos locales de España a raíz de los pactos entre PP y Vox.

A este respecto, Muñoz ha dejado muy claro al actual alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, que no tolerará "ningún atisbo de censura que pudiera aflorar" en los acuerdos que requiera el PP, quien gobierna en minoría, con Vox para aprobar determinadas cuestiones en el Pleno municipal, entre ellas el Presupuesto.

"Son ya muchos los episodios de censura cultural que desgraciadamente se están propiciando por parte de gobiernos de PP y Vox en comunidades y ayuntamientos, aplicando la tijera en aquellas vertientes culturales que sencillamente no le gustan o no le caben en su marco ideológico. Y en una ciudad como Sevilla, donde se ha registrado en los últimos años una auténtica explosión cultural, con una amplia variada agenda a lo largo de todo el año y que hemos llevado a los barrios y donde hemos combinado la riqueza de nuestras tradiciones con actividades vinculadas a las vanguardias y a lo contemporáneo, no vamos a tolerar la censura", ha dicho.

"Defenderemos siempre la libertad artística porque en este momento, lo que se está poniendo en cuestión es esa libertad y esa creatividad, ese talento artístico de disciplina y vertientes distintas y complementarias", ha abundado.

En ese sentido, el portavoz socialista ha advertido de que hay "indicios" en las primeras semanas de decisiones de José Luis Sanz "que no apuntan a buenas maneras, como ha sido la supresión de la Dirección General de Cultura en la estructura del Ayuntamiento de una ciudad que ha gozado de una explosión cultural".

"Estaremos muy pendientes de cuál es el desarrollo de las políticas culturales después del ambiente de libertad y de diversidad cultural que hemos disfrutado. Sevilla no se puede contagiarse lo más mínimo de esa corriente de censura que están propiciando PP y Vox en otros lugares de España", ha concluido Muñoz.