Muñoz pide en el pleno priorizar la ley de capitalidad y Sanz se compromete a su defensa:"Moreno tiene palabra"

La posibilidad de que Sevilla cuente con una ley de capitalidad ha sido de nuevo objeto de debate en un pleno municipal. El hecho de que la ciudad tenga un régimen especial ya fue abordado y aprobado en una moción por unanimidad. En este sentido, el PSOE ha reclamado este jueves conocer "si el estatuto de singularidad será una prioridad para el equipo de gobierno" y el alcalde, el 'popular' José Luis Sanz, ha querido dejar claro que "defenderá el cumplimiento de aquella moción y la necesidad que tiene esta ciudad de esa ley: No le quepa la menor duda".

Así lo ha expresado el regidor hispalense en respuesta a la pregunta formulada por el Grupo municipal socialista. "Sevilla tiene que conseguir en este mandato ese marco jurídico singular porque creo que hay argumentos de sobra y en el mandato anterior se conseguió en un pleno la unanimidad", le ha interpelado el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz.

"Vamos a aprovechar esa unanimidad de todas las fuerzas políticas, vamos a aprovechar ese acuerdo que tiene la sociedad civil y otras instituciones de la ciudad para tener ese marco singular. No se trata de tener solamente una ley, se trata de tener que esa ley suponga más competencia, más financiación como tiene Zaragoza, que ha logrado 20 millones de euros más del Gobierno regional. Sevilla no es menos que Mérida, que Santiago, que Madrid o Barcelona en relación con las comunidades autónomas", ha añadido Muñoz.

Por su parte, Sanz ha esgrimido que ya en año 2006, con mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín, "por no molestar entonces a la Junta de Andalucía, el alcalde no dijo nada. Juan Ignacio Zoido lo defendió durante sus cuatro años al frente del Ayuntamiento, pero la Junta no dijo nada. Juan Espadas nunca se acordó de la ley de capitalidad y fue llegar usted y empezó una campaña electoral y acordarse de la misma".

"Creía -- en alusión directa a Muñoz-- que iba a haber un frente contra el Partido Popular, contra la Junta o iba a pillarnos en alguna contradicción al presidente de la Junta de Andalucía o a mí. Juanma Moreno tiene palabra. Dijo que iba a crear una mesa para empezar a ver y a poner en marcha la ley de capitalidad y se va a celebrar antes del fin de año", ha añadido Sanz.

En este sentido, el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla acordaron este miércoles que en los próximos meses, noviembre o diciembre, se convocaría la mesa técnica de la capitalidad con el objetivo de "retomar las singularidades" de Sevilla después de un primer encuentro de las tres administraciones, que se celebró a mediados de enero de este año, en el que se estableció una hoja de ruta y se determinó la necesidad de solicitar un dictamen a la Universidad para ver la "viabilidad jurídica" de esta ley de capitalidad pretendida por el Consistorio hispalense.

Declaraciones a los medios que se produjeron con ocasión de la visita institucional que el presidente del Gobierno andaluz realizó a la Corporación "En esta mesa se deben abordan cuestiones como en qué consiste, qué ámbito tendría y el presupuesto necesario". Moreno subrayó que el Estado es "quien paga los recursos", por lo que sin su concurso "sería inviable", apostilló.