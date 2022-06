Muñoz Abrines defiende que si Ayuso no hubiera confiado en López "le hubiese cesado"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha defendido que si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no hubiera confiado en el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, "le habría cesado".

Así lo ha apuntado Abrines en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional antes de celebrarse el pleno, justos después de que ayer Ayuso le diera al consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, también la competencia de vicepresidente.

Preguntado sobre si este cambio se produce por el apoyo de López a Casado, el portavoz 'popular' ha defendido que las interpretaciones son "libres", pero que la presidenta "ha ratificado a todos y cada uno" de los consejeros, "especialmente a López.

"Si la presidenta no hubiese tenido confianza en López, le hubiese cesado y le mantiene porque confía plenamente en él. Le mantiene porque López entró antes en el Gobierno de la Comunidad que en sus responsabilidades de partido. Cualquier interpretación que se quiera sacar me parece muy bien, pero no se ajusta a la realidad. Es un debate mucho más simple que el que queremos ver", ha zanjado.