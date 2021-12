62 municipios recibirán esta semana 4 millones de ayudas estatales por Filomena y otros 34 recibirán 3 millones en enero

108 ayuntamientos de la Comunidad presentaron solicitudes por importe de 98,2 millones para ayudas de emergencia

Un total de 62 municipios de la región madrileña, entre ellos la capital, recibirán esta misma semana 4 millones de ayudas estatales por los daños ocasionados por Filomena y otras 34 localidades recibirán otros casi 3 millones de euros a lo largo del mes de enero.

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha explicado este mediodía en rueda de prensa que los ayuntamientos de la región comenzarán a recibir esta misma semana las ayudas de Protección Civil por los gastos de emergencia "inaplazables en situación de emergencia" llevados a cabo con motivo de la borrasca Filomena, del 8 al 18 de enero de este año.

Antes de la comparecencia ante los medios, la delegada se ha reunido con los regidores que conforman la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para informarles del proceso.

De forma presencial, en la sede de la Delegación del Gobierno, al encuentro han asistido el presidente Guillermo Hita (alcalde de Arganda), el vicepresidente Ignacio Vázquez (alcalde de Torrejón) y la secretaria general de la FMM, Cristina Moreno, mientras que el resto ha participado mediante videoconferencia.

Con el Ayuntamiento de Madrid, ha explicado la delegada, han mantenido un "trato diferenciado", ya que se trata del Ayuntamiento que recibirá, con mucha distancia respecto a los demás, la mayor cantidad del montante de esos 7 millones de euros.

De hecho, hoy lunes han convocado a la reunión a la concejala delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, pero no ha asistido porque está pendiente de la aprobación de los Presupuestos municipales. Así, hasta que no mantengan un encuentro con ella no informarán del montante que recibirá el consistorio matritense.

REQUISITOS PARA RECIBIR ESTAS AYUDAS

Como requisitos para las ayudas, según ha remarcado González, "el gasto debió realizarse de manera inmediata o en fechas próximas al temporal y para garantizar la vida, la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales".

En este primer paquete de ayudas, abierto el 18 de mayo y cerrado el 20 de julio, sólo es subvencionable aquello que se considere emergencia y esté dentro del ámbito competencial del Ministerio del Interior, ha precisado Mercedes González.

Se articulan en base del Real Decreto Ley 10/2021, de 18 de mayo (artículo 7) dictado por el Consejo de Ministros. Aprobó medidas complementarias al primer paquete de ayudas. Es el referido estrictamente a la emergencia. Regula el régimen de ayudas al que las corporaciones locales tienen derecho para reembolsar el gasto de emergencia que han necesitado con el fin de garantizar la vida, la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

"Entre estas actuaciones se incluyen la evacuación, alojamiento y alimentación de las personas afectadas y la limpieza de vías y entornos públicos indispensables para los fines descritos. Quedan excluidos los trabajos propios de la Corporación local y, en ningún caso, serán subvencionables los gastos de personal generados por bomberos, policía local, protección civil y otros de carácter análogo", según el marco legal vigente.

108 AYUNTAMIENTOS PRESENTARON SOLICITUDES POR IMPORTE DE 98 MILLONES

Un total de 108 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid presentaron solicitudes por un importe de 98.202.773 euros. Sin embargo, finalmente han sido 96 los consistorios que han cumplido los requisitos y recibirán en total un valor de casi 7 millones de euros (6.965.093). Las ayudas de Interior para toda España es de 11,6 millones en esta ayudas, por lo que el 60% va para Madrid.

La diferencia de dinero tan notable entre lo solicitado y lo que recibirán se debe, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento estatal, a que los municipios han incluido muchos gastos que no se ciñen a lo estipulado en estas ayudas concreta de emergencias y protección civil.

Son aquellas destinadas a garantizar la vida, la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, quedando excluidos los medios propios de los ayuntamientos, las obras de reparación y los suministros, salvo la sal comprada durante la emergencia.

Entre esos gastos también figura la limpieza de las calles céntricas o la tala y poda de árboles, sólo en aquellos casos necesarios para permitir la circulación de vehículos o personas. Tampoco son subvencionables los gastos de gasoil, las reparaciones de edificios o maquinaria, el alojamiento del personal al servicio de los consistorios o las horas extras del personal.

AYUDAS DE POLÍTICA TERRITORIAL

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial, también está instruyendo ayudas a 79 ayuntamientos para reparar daños en infraestructuras municipales.

Son ayudas que se basan en el Real Decreto Ley 10/2021, de 18 de mayo (artículo 8). En este tercer paquete de ayudas se subvencionará el 50% de la reparación de infraestructuras municipales y red viaria provincial. El plazo para la presentación de solicitudes fue del 21 de octubre al 26 de noviembre.

El importe máximo subvencionable estimativo para toda España es de 251,8 millones (152.475.720 euros para la Comunidad de Madrid, según una primera estimación provisional). El importe total solicitado por los 79 consistorios asciende a 184.556.900 euros, y todavía se desconoce lo que finalmente pagará la Administración central.

AYUDAS DIRECTAS

Además de las ayudas a los municipios y las de Política Territorial, la Delegación del Gobierno está instruyendo 955 expedientes de ayudas directas para unidades familiares, 562 para establecimientos comerciales y 2.388 para comunidades de propietarios que sufrieron daños y destrozos por el paso de la borrasca. En total, han recibido 4.013 expediente. Estas subvenciones se abonarán en el primer trimestre de 2022.

Se trata de ayudas del Ministerio del Interior en base al Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, un real decreto que está "vivo" siempre.

La primera convocatoria de ayudas finalizó el 19 de febrero de 2021. Está destinado a las Corporaciones Locales y financia el 50%. Hay 5 líneas de ayudas: Unidades familiares o de convivencia económica; Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal c) Corporaciones Locales; Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios (con 50 o menos empleados) y por daños en local y bienes; y Personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad competente.

LA DELEGADA JUSTIFICA LA TARDANZA

Frente a las críticas de algunos partidos por la tardanza en que los ayuntamientos y particulares recibieron las primeras ayudas estatales, Mercedes González ha esgrimido que desde que se cerró la convocatoria de emergencia, a finales de julio, han pasado cinco meses, con el mes vacacional de agosto de por medio, y que han tenido que realizar requerimientos a los solicitantes para cerciorar la documentación.

La representante del Gobierno en Madrid también ha remarcado que no comparecerá en la Asamblea, como le pedía PP y Vox, para explicar las ayudas estatales sobre Filomena porque "no tiene obligación de hacerlo", como tampoco hizo la actual consejera de Familia, Concepción Dancausa, cuando era delegada del Gobierno ante una petición similar.

Argumentan que el control parlamentario de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas "debe circunscribirse a la actuación de los órganos y autoridades de la propia comunidad autónoma, sin que pueda alcanzar a órganos y autoridades ajenos a su ámbito de actuación, como son los de la Administración del Estado".