Mujer del periodista Pablo Gonzalez: lo peor es que mantienen incomunicación

Ohiana Goiriena, la mujer del periodista Pablo González encarcelado en Polonia acusado de espionaje y cuya prisión provisional ha sido prolongada tres meses más, ha manifestado que "no esperaba nada bueno" del Tribunal, pero "lo peor es que le mantiene la incomunicación".

Ohiana Goiriena, en declaraciones a EFE en Gernika (Bizkaia), donde reside el matrimonio junto a sus tres hijos, ha adelantado que el abogado polaco de González, Bartosz Rogasa, va a recurrir la decisión del tribunal regional de Przemysl de prorrogar por otros 3 meses la detención preventiva del periodista, que tiene la doble nacionalidad española y rusa, ya que nació en ese país.

"Tenemos una semana para recurrir y el tribunal tiene otras tres para dictaminar, así que hasta dentro de un mes no sabremos nada, aunque el abogado no se ha mostrado muy optimista" de que acepten el recurso, ha agregado.

Goiriena ha dicho que se esperaba la prolongación de la prisión provisional porque "no esperaba nada bueno, visto como han actuado hasta ahora, pero lo peor ha sido que van a mantener su situación de incomunicación. Eso no me lo esperaba -ha apuntado-, ahí tenía una pequeña esperanza, pero no".

"Seguirá sin poder recibir visitas, aparte de la del cónsul de España y la del abogado polaco, y sin poder recibir llamadas telefónicas de nadie. Eso es lo peor" ha remarcado.

Ohiana Goiriena ha precisado sobre su situación personal que "tenemos noticias a través del cónsul y del abogado polaco; cartas y demás le hemos enviado pero sabemos que no las recibe, que sólo ha recibido tres del 15 de marzo y las nuestras, las de casa, que eran anteriores a esa fecha, no las ha recibido".

"Los paquetes que le hemos enviado tampoco los recibe", ha revelado y añadido que "nos puede solicitar cosas pero no se las hacen llegar".

Sobre el estado de ánimo del periodista, que lleva unos 90 días encarcelado en Polonia, su mujer ha apuntado que "hasta ayer estaba animado, cuando el abogado polaco lo vio bien, pero ahora no se cómo estará".

"El cónsul lo vio la semana pasada y lo vio bien, lo vio fuerte; hace ejercicio, tiene un compañero de celda con el que puede dar algún paseo aunque poco más, porque está en una unidad de máxima seguridad", ha concluido.