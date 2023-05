La mujer asesinada en Torremolinos (Málaga), séptima víctima mortal por violencia de género en Andalucía en 2023

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que el asesinato a puñaladas de una mujer de 28 años en Torremolinos (Málaga) este miércoles, 17 de mayo, presuntamente a manos de su pareja, ya detenido, es un caso de violencia de género, convirtiéndose así en la séptima víctima mortal por violencia machista en Andalucía en 2023, la segunda en la provincia de Málaga.

Así lo ha indicado la Delegación contra la Violencia de Género en su cuenta de Twitter, en la que ha precisado que la víctima tenía dos hijos y una hija menores de edad y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. No obstante, desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han confirmado que la joven había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) hace más de tres años.

Esta es la séptima víctima mortal en lo que va de año en la comunidad andaluza, después de que el pasado 3 de mayo se confirmara que el asesinato de una mujer de 39 años de nacionalidad rumana en Jerez de la Frontera (Cádiz) a manos de un hombre que fue detenido tras denunciar la muerte, era un caso de violencia de género. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Un mes antes, el 4 de abril, se confirmó igualmente como violencia de género el asesinato de otra mujer de nacionalidad rumana presuntamente a manos de su expareja en Palos de la Frontera (Huelva), el cual era detenido horas después. Tampoco existían denuncias previas.

Además, el 1 de marzo se confirmaba como violencia de género el asesinato por arma de fuego de una joven de 17 años en el municipio de El Rubio (Sevilla) presuntamente a manos de su expareja, y el 3 de febrero otro asesinato de una mujer de 64 años cuyo cuerpo fue hallado en un domicilio de La Línea de la Concepción (Cádiz) junto al de un hombre con heridas por arma de fuego.

Asimismo, el pasado 13 de enero se tenía confirmación del caso de una mujer de 46 años asesinada por su expareja en Marbella (Málaga) y cuyo cadáver sin cabeza ni manos fue hallado flotando en el mar unos días antes. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por último, el 9 de enero se confirmaba como violencia de género el caso de otra mujer de 46 años presuntamente asesinada por su pareja en El Puerto de Santa María (Cádiz), el primero de 2023 en Andalucía. La víctima no había interpuesto denuncias previamente contra su presunto agresor, de 40 años, que tenía antecedentes por violencia de género por otra pareja anterior.

Con la confirmación del caso Torremolinos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 19 en 2023 y a 1.203 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.

"ESTO TIENE QUE ACABAR"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su más "rotunda condena" a este crimen a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que ha señalado que "genera muchísima tristeza y rabia que cada pocas semanas o incluso días una mujer sea asesinada por violencia machista en nuestro país". "Esto tiene que acabar. Tenemos que trabajar toda la sociedad para ponerle fin de una vez", ha apuntado.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado también su "rotunda condena y rechazo" por este nuevo crimen machista, al mismo tiempo que ha transmitido sus condolencias y afecto a la familia de la víctima. "Es terriblemente injusto y cruel vivir esta situación una y otra vez. La violencia machista ya ha arrebatado la vida a más de 1.200 mujeres en nuestro país", ha lamentado.

"No podemos acostumbrarnos ni permitir esta barbarie que nos empobrece como sociedad", ha señalado la titular de Igualdad, quien ha defendido la necesidad de "educar en igualdad, en el respeto, la tolerancia, la diversidad y, por supuesto, en la no violencia a la juventud andaluza para prevenir desde la base esta sinrazón que amenaza a las mujeres. Pero, no nos equivoquemos, este es un problema de toda la sociedad".

La consejera ha destacado que el IAM cuenta con un servicio de apoyo psicológico en crisis que se va a ofrecer a toda la familia de la víctima con el objetivo de ayudarlos a afrontar esta terrible situación.

Este recurso, que es gratuito y altamente especializado, se activa tras un asesinato de esta índole, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para favorecer la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo con una intervención temprana e integral, con la finalidad de prevenir a largo plazo la aparición de estrés postraumático, duelo patológico y otros trastornos de mayor envergadura. Esta intervención se realiza en el ámbito familiar, laboral y educativo.

Y, por último, López ha realizado un llamamiento a la unidad de las administraciones e instituciones para "lograr la erradicación de esta lacra social" y también ha animado a la ciudadanía a "implicarse" y "denunciar cualquier situación de violencia de género en su entorno".

En la actualidad, Andalucía acumula 246 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.203 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 398 menores de edad huérfanos, 78 en Andalucía.