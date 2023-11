El PP muestra su preocupación ante la "incertidumbre" de la colocación de los bloques de hormigón en el dique de Lastres

La diputada regional del PP y portavoz de Infraestructuras, Cristina Vega Morán, y el diputado por el Oriente José Manuel Felgueres, junto con el presidente de la junta local de Colunga, Justino Pérez, y el portavoz municipal, Javier Brea, han visitado este jueves las obras del puerto de Lastres esta mañana, donde han denunciado la incertidumbre existente en torno a esta infraestructura y han anunciado que llevarán este asunto a la Junta General el próximo martes. Las obras del puerto lastrino preocupan y mucho al Partido Popular.

Vega ha recordado este jueves que "el Gobierno regional dijo en 2021, a preguntas del entonces portavoz de Infraestructuras, Álvaro Queipo, que la única solución viable era hacer los bloques "in situ". Sin embargo, a principios de este mismo año se hizo un cambio de planteamiento sin explicación alguna".

Ahora, añade, "nos encontramos con unos bloques que pesan 60 toneladas y que hay que llevar al puerto por una bajada que no reúne las condiciones para soportar semejante peso".

Para el Partido Popular resulta curioso que actualmente se estén realizando los estudios geotécnicos para saber si va a soportar dicho peso y no se haya hecho antes de haber cambiado la forma de ejecutar la obras. "Es el mismo ejemplo de los trenes y túneles o incluso peor porque los trenes no llegaron a fabricarse y aquí los bloques se han fabricado. Se ha consumido en torno al 60% del presupuesto destinado a esta actuación -2 millones de euros- y ahora no sabemos cómo se va a ejecutar finalmente una obra tan necesaria para Lastres como es esta", ha criticado la diputada.

El portavoz municipal de Colunga, Javier Brea, sostiene que se trata de "una obra cargada de absoluta improvisación". "Cuando había una planificación, se cambia aleatoriamente a un mes de finalizar el plazo de ejecución. La obra no se va a ejecutar en los plazos establecidos y desde la Administración autonómica se debería de haber hecho una programación mucho más seria. La actividad en el puerto se va a paralizar cuando toque, fruto de esa improvisación", critica.