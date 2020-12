Muere un hombre sin hogar que estaba siendo atendido por los servicios sociales municipales en Villalba (Madrid)

Fuentes de la Guardia Civil confirman que el cuerpo fue encontrado en un banco

Un hombre sin hogar de 59 años y con diferentes patologías falleció el viernes en Collado Villalba (Madrid), según ha informado la concejala de Servicios Sociales del municipio, Yolanda Martínez, que ha indicado que estaba siendo atendido por los servicios sociales municipales.

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Alfonso, un vecino de Collado Villalba. Decir que esta persona tenía distintas patologías de base, que estaban siendo tratadas de manera sanitaria y estaba siendo atendido por dos instituciones, Cáritas a través del Hogar Santa Rita y el comedor social de la parroquia Virgen del Camino", ha indicado la concejala.

Asimismo, ha precisado que tenía expediente y llevaban un seguimiento de su situación. En este sentido, ha trasladado que el hombre no quiso disponer de los recursos que le ofrecían. "No acudía a las citas, no quería ningún alojamiento alternativo y no aceptaba ningún tipo de ayuda", ha indicado.

La concejala ha asegurado que no podían "obligar" a este hombre a utilizar los recursos, pero que tenían la intención de solicitarle el ingreso mínimo vital.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que el cuerpo del hombre fue encontrado en la vía pública, concretamente, en un banco de la localidad.

UNIDAS POR COLLADO VILLALBA PIDE MÁS RECURSOS HABITACIONALES

Desde la oposición, concretamente desde la formación Unidas por Collado Villalba, su portavoz, Eva Morata, ha lamentado la muerte de este vecino que "apareció muerto en las calles del municipio con estas temperaturas gélidas".

Morata se ha unido a una concentración en las calles del municipio convocada por Asamblea Vivienda Villalba para pedir que se pongan a disposición de los ciudadanos recursos para emergencias habitacionales.

"Necesitamos una medida urgente, se nos vienen temperaturas heladas y no podemos permitir tener a gente en la calle durmiendo. Una de las propuestas que podría ser la más exigente, la más rápida y la de más fácil activación sería reactivar un albergue que se puso en marcha en Los Molinos durante el confinamiento para las personas sin techo", ha trasladado, a lo que ha añadido que ya han pedido a la Alcaldía que empiece a hacer las gestiones "lo antes posible" con la Consejería de Servicios Sociales, a quien pertenece este recurso.

"Ni las instituciones ni la ciudadanía de Collado Villalba podemos tolerar que haya personas en este estado de extrema vulnerabilidad durmiendo en la calle, especialmente cuando el frío invernal agrava sus condiciones de salud, que en la gran mayoría de los casos es altamente precaria", han apostillado desde la formación a través de redes sociales.

Asimismo, desde Unidas por Collado Villalba han insistido en la necesidad de contar también con recursos propios municipales para atender a las personas "más extremadamente vulnerables" del municipio y evitar "que nunca más vuelva a ocurrir algo tan tremendo".