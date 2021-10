Mozambique.- El Presidente de Mozambique llama a los milicianos yihadistas a "entregarse"

El Presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, ha llamado este lunes a los milicianos de grupos terroristas a "entregarse" para "no ser disparados inocentemente", tras advertirles de que "no tienen dónde ir" y que el Gobierno no tiene la intención de tomar represalias contra ellos.

"Queremos instarles a que no esperen solos a que los persigan hasta matarlos. Esa no es la intención de las fuerzas de defensa y seguridad. Deben rendirse, de forma ordenada", ha asegurado durante un discurso en conmemoración del 29º aniversario de la firma del Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional mozambiqueño.

Además, se ha referido en concreto a "los líderes de estos grupos", que está "seguro" de que "están huyendo", aunque no se ha mostrado preocupado por ellos, sino por los "compatriotas". "Otros han sido reclutados y como las bases no existen, están corriendo de un lugar a otro", ha detallado, en referencia a la expulsión de los insurgentes vinculados a Estado Islámico expulsados de sus principales bases.

En este sentido, Nyusi ha subrayado que las fuerzas de seguridad del país "continúan persiguiendo a los terroristas día y noche, trabajando para el restablecimiento y la seguridad".

Por otro lado, el mandatario mozambiqueño también ha extendido la petición de "rendición" para el líder de la autoproclamada Junta Militar de la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), Mariano Nhongo, que está en paradero desconocido.

"Hago un llamamiento a Nhongo para que no espere a que le ocurra algo grave. Lo que ocurrió el día 28, en el punto administrativo de Inhaminga, en Cheringoma, no puede ocurrir. No puedes correr de un lugar a otro (...), tienes que entregarte y entonces te dirigiremos a donde mereces estar, a la DDR (proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración de Mozambique)", ha urgido el presidente.

En este escenario, Nyusi ha defendido el "diálogo" para afrontar los "desacuerdos", como ha ejemplificado "el compromiso de reconciliación y de trabajar juntos y unidos por el desarrollo de Mozambique" que se firmó con el acuerdo de paz firmado en 1992 que puso fin a 16 años de guerra civil.

"La unidad entre los mozambiqueños es central y la paz es la condición fundamental para nuestro desarrollo. No se puede construir un país tan fácilmente como destruirlo. Con la guerra se pierde mucho", ha lamentado el mandatario.

Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda. Desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por Estado Islámico en África Central (ISCA), que ha recrudecido sus acciones desde marzo de 2020.