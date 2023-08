El Movimiento Feminista de Melilla se concentra ante la sede de la Federación de Fútbol para exigir el cese de Rubiales

El Movimiento Feminista de Melilla se ha concentrado este viernes por la noche, pasadas las 21,00 horas, "para exigir el cese inmediato de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol" (RFEF), después de que horas antes hubiera rechazado dimitir por besar a la jugadora Jennifer Hermoso en la boca sin su consentimiento en la ceremonia de la entrega de la Copa del Mundo.

A las puertas de la entidad que preside Diego Martínez Gómez, que fue uno de los asistentes a la asamblea de la RFEF en su calidad de presidente de la territorial de fútbol melillense, respaldando a Rubiales con sus aplausos y dándole un abrazo a la conclusión del discurso del todavía dirigente federativo, la plataforma integrada por partidos, asociaciones y sindicatos en defensa de las mujeres ha reclamado su destitución inmediata.

Para el Movimiento Feminista de Melilla, el comportamiento de José Luis Rubiales hacia la jugadora Jennifer Hermoso "fue un abuso de poder, y el mero hecho de alegar que fue ella quien provocó el beso, sabemos que no consentido, es ruin y machista".

Durante la lectura de un manifiesto, esta plataforma ha subrayado que este viernes "hemos visto la soberbia con la que Rubiales se atreve a hablar de "falso feminismo" para declarar que la protesta popular frente a sus acciones y palabras no es otra cosa que un ataque hacia su persona, postulándose, así como la víctima de este lamentable suceso".

Asimismo, ha considerado que "más vergonzoso aún ha sido ver cómo ese discurso soberbio y victimista ha sido aplaudido en la asamblea, una asamblea formada por hombres casi en su totalidad, contando, además, con muy pocas mujeres".

"Para quienes ponen en tela de juicio las cuotas de paridad -ha añadido-, si se hubieran respetado en el caso de la asamblea, quizás los aplausos habrían sido menos, quizás nunca se habría escuchado tan deplorable defensa, y quizás nunca un hombre, que no comprende lo que ha hecho mal, habría tenido la osadía de explicar en qué consiste el feminismo".

Por todo esto, el Movimiento Feminista de Melilla ha reiterado la petición de cese de Luis Rubiales como presidente de la RFEF y reclaman que "se tomen medidas cautelares dentro del organismo para garantizar el respeto hacia las mujeres, para saber que están en espacios seguros, para que se escuchen sus demandas, y no se las infantilice o se las responsabilice de los actos deleznables de otros".

"Gritamos que solo sí es sí, y que un beso, o un piquito como dice Rubiales, no es tal si no es deseado y consentido. no se debe hacer uso de una posición de poder para abusar, agredir y encima creerse impune" ha concluido el texto leído durante la concentración del movimiento feminista ante la sede de la Federación Melillense de Fútbol.