El PP se moviliza para que el Gobierno aclare si acudirá al fondo europeo de rescate

'Génova' denuncia que Sánchez "ignore" la pregunta de Casado y dice que los españoles merecen un presidente que "diga la verdad"

El PP se movilizará para que el Gobierno aclare si va a acudir al fondo de rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), después de que Pedro Sánchez no haya respondido a las preguntas que en tres ocasiones le ha formulado Pablo Casado durante el debate de la prórroga del estado de alarma celebrado en el Congreso. Según este partido, los españoles merecen un presidente "a la altura de las circunstancias y que diga la verdad", han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional de la formación.

En el debate del Pleno del Congreso sobre el coronavirus, Casado ha emplazado a Sánchez a "aclarar si va a acudir al MEDE" porque, según ha dicho, no se de recibo que España "se tenga que enterar por el Senado italiano" de que el Ejecutivo se lo esté planteando.

De esta forma se ha referido a unas recientes declaraciones del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, quien dijo que rechazar esta línea de crédito sería perjudicar a países como España, que en su opinión parecía estar interesada en el MEDE al no conllevar condiciones como las de la última crisis económica.

Casado ha vuelto a preguntar por este tema en la réplica y una tercera vez en su pregunta de control a Sánchez. "¿Va a pedir el rescate a la UE como dice el primer ministro italiano y con qué coste para los españoles?", le ha interpelado por tercera vez, para añadir que "si no dice la verdad" y les sigue "engañando, difícilmente" les podrá pedir apoyo.

PP: "NO ESCURRIR EL BULTO"

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo no ha aclarado este extremo durante sus intervenciones, pese a las interpelaciones tanto del PP como de Ciudadanos. "Sánchez no me ha contestado", se ha quejado después en Twitter el propio presidente de los 'populares'.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, también ha denunciado en la misma red social la actitud del presidente del Gobierno por no responder a las cuestiones concretas que le ha formulado el líder de su partido. "Sánchez no contesta", ha enfatizado.

Desde 'Génova' han recriminado a Sánchez que se haya dedicado a "ignorar" la pregunta de Casado. "España se merece un Gobierno que diga la verdad. Que no oculte algo tan importante para los españoles", han indicado a Europa Press las mismas fuentes, que han subrayado que los ciudadanos no merecen enterarse de los planes del Gobierno por lo que se dice en otro país.

La dirección del PP ha recalcado que los españoles "se merecen un presidente del Gobierno a la altura de las circunstancias y que diga la verdad en vez de escurrir el bulto". "¿Tan difícil es que Pedro Sánchez se explique en la sede de la soberanía nacional?. Es muy preocupante", han agregado las citadas fuentes.