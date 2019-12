El motivo por el que un niño tiembla al ver a Pablo Iglesias en la tele. La razón deja a todos boquiabiertos

España sigue sin gobierno y la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos están revueltos entre la ciudadanía. Uno de los dirigentes implicados y responsables de la situación de bloqueo que vive el país desde la pasada primavera es el Secretario General de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ante su negativa de apoyar la investidura de Pedro Sánchez, lo que obligó a los españoles a acudir nuevamente a las urnas el pasado 10 de noviembre. Apenas 48 horas después de esta repetición de los comicios, Iglesias y Sánchez llegaron a un acuerdo.

Independientemente de que se apoyen o no sus ideas, lo cierto es que la fuerte personalidad de Iglesias no deja indiferente a nadie. Ni siquiera a los más pequeños de la casa, que alteran su comportamiento cuando el político entra en los hogares españoles a través de la televisión.

Es el caso del hijo de Manuel, de tres años, que no pudo contener sus instintos al aparecer el dirigente morado en el telediario, tal y como ha relatado en su cuenta de Twitter el propio Manuel: “Yo llegaba del trabajo y como siempre me dediqué con mi pareja a preparar la comida para dar de comer a mis tres hijos. Ese día comimos puré de patatas de primero y pescado de segundo. Si lo sé cambio el menú”, afirma entre risas.

Y es que el puré cobró protagonismo en el hogar de esta feliz familia: “A mi hijo pequeño le suelo ayudar todavía cuando es comida de cuchara para que no se manche mucho. Pero esta tarde me pilló desprevenido lo que hizo”.

Mientras almorzaban, las noticias informaban cómo estaba transcurriendo la jornada de campaña. En un momento dado, apareció Pablo Iglesias, con semblante serio y muy enérgico en su discurso, tal y como nos describía Manuel. La expresión asustó y mucho a su hijo, que no pudo reprimirse y comenzó a gritar desconsoladamente: “Yo no entendía lo que le ocurría, se puso muy nervioso, dando golpes en la mesa y en la silla. Llegué incluso a asustarme. Me tiró parte del puré en el pantalón”.

........... #DebateElectoral

Cosas que pasan cuando tienes un hijo de 3 años. Que te tire el puré 2 veces encima chillando como un loco después de ver a Pablo Iglesias por televisión y gritando desconsolado “que viene el coco!!!” pic.twitter.com/atsWMYkUci — Manuel Mora Gomez (@ChocoMoraCasao) November 6, 2019

Manuel no comprendía lo que estaba ocurriendo, pero unos segundos más tarde las aguas volvieron a su cauce...durante unos segundos. El tiempo que el líder de Unidas Podemos tardó en volver a aparecer en la pequeña pantalla. En esta segunda ocasión, el retoño de Manuel fue algo más explicativo cuando, de repente, comenzó a alterarse de nuevo: “Esta vez señalaba su dedito hacia la televisión y gritaba algo así como ¡el coco, el coco! Ya caí que el problema era el miedo que sentía cuando veía a Pablo Iglesias”.

Una vez que Manuel fue consciente del problema, comenzó a reír junto a su pareja, si bien nos confiesa que el rechazo que le produce Iglesias a su hijo no obedece a un razonamiento lógico, ya que en la familia nunca se han posicionado en contra de sus postulados: “A nosotros la política no nos apasiona. No es un tema de conversación que abordemos en casa, pero no sé lo que puede asustar a mi hijo de Pablo Iglesias. Será casualidad. Quizá la barba o los gestos tan exagerados, que a veces proyecta una imagen un tanto agresiva. Si que es verdad que, como todos los padres con hijos tan pequeños, les amenazamos con la llegada del coco cuando se portan mal. Y desconozco cómo su mente ha dibujado un coco con la imagen de Pablo Iglesias. Es muy curioso”.

Manuel desconoce si anteriormente su pequeño había adoptado esta actitud con Iglesias o con algún otro personaje televisivo: “Que yo sepa no. No es un chico que se encabrite con frecuencia”.