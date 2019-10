El mote con el que Vox bautiza a Sánchez: "Qué miedito tienen algunos"

Al PP no le gustan las últimas encuestas publicadas en las principales cabeceras del país, que revela un significativo ascenso de Vox, que según dichos sondeos sería la tercera fuerza política nacional tras las elecciones del 10 de noviembre.

Unos datos que a los populares le parecen sospechosos, lo que les ha llevado a pensar que los equipos de campaña del PSOE y de la formación de Santiago Abascal están en contacto con la finalidad de frenar el ascenso de Pablo Casado. Una hipótesis que ha provocado las risas de Vox, que en su cuenta oficial de Twitter acusa a los populares de tener miedo ante los resultados que podrían desprenderse de los comicios dentro de menos de dos semanas.

Sí. Es más, @Santi_ABASCAL acude en caballo cada noche a ver al carroñero de la Moncloa. Qué miedito tienen algunos... �� pic.twitter.com/ypRJpR43iu — VOX ���� (@vox_es) October 28, 2019

Pese a la respuesta de Vox, la dirección de Pablo Casado está convencido de que pese a sus tremendas diferencias ideológicas, socialistas y verdes comparten intereses. Por un lado, Pedro Sánchez utiliza a Vox, haciendo más referencia a ellos que de sus propuestas, mientras los hombres de Abascal se “dejan querer” por los socialistas para seguir mejorando sus expectativas de voto:

“Pedro Sánchez necesita un PP débil y va a utilizar todos los mecanismos a su alcance, incluido un pacto con Vox para que este crezca”, apuntan fuentes populares.

Desde las redes sociales tampoco ha pasado desapercibida esta polémica alimentada por el PP, aunque son muchos los que critican que ahora ‘los de Génova’ afeen al PSOE que alienten a Vox, cuando durante el Gobierno de Rajoy se encargaron de aupar, aseguran algunos usuarios, a Podemos mediante diversos medios de comunicación con la finalidad de debilitar a los socialistas.

En el fondo es comprensible que en el PP digan eso: ellos auparon a Podemos y ahora cree el ladrón que todos son de su condición. — Anica (@asburygirl67) October 28, 2019

Por su parte algunos comentarios van orientados a que la ciudadanía no deje llevarse llevar por las estrategias de los partidos.

El PP tiene el mismo derecho a decir que hay un pacto del

Psoe con Vox como Vox tiene de decir que Casado gobernará con Sánchez , ¿ o no ?. Los electores ya somos mayorcitos y esas chorradas ya no cuelan. YO VOTARÉ PP , POR ESPAÑA Y SU FUTURO. NO MÁS PSOE. — muralla (@manlosa2) October 28, 2019

Os están haciendo la campaña ellos. Lo de la manifestación del sábado de no invitaros para evitaros al Gogó Iceta fue un detallazo, no me diréis que no. — EllNess (@DaniBatallas) October 28, 2019

PP Solo critican y quieren amedrentar

Lo cierto que a día de hoy nadie sabe su programa de gobierno

La certeza es que son cobardes y están vendidos al mejor postor

Que desilusión y que pocas convicciones — Joaquín alfonso (@jalfonso064) October 28, 2019

Estrategias aparte, la última encuesta de GAD3 que publica este lunes el diario ABC, revela que el PSOE no detiene su caída y sigue perdiendo votos. Los disturbios en Cataluña y la exhumación de Franco no solo no está beneficiando a la candidatura de Pedro Sánchez, sino que está haciendo más fuertes a los partidos situados en los extremos, como Vox en el conjunto de España, que consolida su tercera posición, según la última encuesta. Así las cosa, la lucha por la victoria el 10 de noviembre no está cerrada. El PP sigue recortando distancias y ya está a 18 escaños del PSOE, frente a los 57 que separaron a Casado de Sánchez en las elecciones de abril.

El trabajo de campo de esta encuesta, de 2.730 entrevistas, se hizo entre el lunes 21 y el jueves 24. Es decir, recoge solo en una pequeña parte la noticia del traslado de los restos de Franco a El Pardo, que fue portada el viernes en todos los periódicos.