Mossos piden a los ciudadanos que denuncien a quienes incumplan confinamiento

El intendente de los Mossos d'Esquadra Josep Antoni Saumell ha pedido hoy a los ciudadanos que denuncien a quienes vean bebiendo en la calle o teniendo comportamientos que manifiestamente no están permitidos por el confinamiento establecido por el estado de alarma.

"Yo mismo llamé el otro día a una comisaría cuando llegaba a casa y denuncié a una pareja que estaba en un banco tomando una coca-cola", ha explicado Saumell, que ha añadido que lo hizo "como un ciudadano corriente, sin decir quién era, y al cabo de 5 minutos apareció un coche patrulla de los Mossos d'Esquadra. No sé qué ocurrió porque no me quedé a verlo, pero eso es lo que debe hacer la gente si detecta a algún irresponsable por la calle".

El intendente de los Mossos d'Esquadra ha dado estas explicaciones en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido esta mañana junto al subdirector de Protección Civil del Govern, Sergio Delgado, para resolver dudas que la ciudadanía ha hecho llegar a la cuenta de Twitter de Protección Civil (@emergenciescat)

Al hilo de la recomendación de denunciar a los que no cumplan el confinamiento, Saumell ha recordado que en las últimas semanas los Mossos d'Esquadra ya han interpuesto más de 12.000 denuncias por incumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno.

Sin embargo, tanto Saumell como Delgado han condenado la actitud de "abuchear" desde los balcones a la gente que pasa por la calle porque "nadie debe arrogarse la superioridad moral de juzgar a la gente" y nadie sabe si esa persona tiene un motivo legítimo para andar por la calle.

Muchas de las preguntas que los ciudadanos han hecho llegar a los responsables de seguridad pública han sido de carácter laboral, especialmente sobre si su profesión entra dentro del concepto de esos "servicios esenciales" que podrán seguir trabajando estos días.

Delgado ha respondido afirmativamente al caso de un encargado de una tienda de comida preparada, de un conserje, de una trabajadora del hogar y de un lampista.

Sin embargo, ha negado tal posibilidad a los masajistas, respondiendo a una duda de una mujer que preguntaba si podía acudir a uno para aliviar unos dolores de espalda: "si no hay prescripción médica, mi respuesta es no", ha contestado Delgado. EFE