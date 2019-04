El mosso de "la república no existe, idiota", alega que no quería ofender

JUSTICIA PROCÉS

El mosso d'esquadra que gritó "la república no existe, idiota" a un manifestante independentista ha alegado que no quería ofender y que se refirió a un dato "objetivo" y ha advertido de que la Generalitat prevaricaría si le sanciona a él y no al agente rural con quien discutió en un ambiente "hostil".,Así lo sostiene este mosso en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en que pide que se anule la propuesta de sanción por una falta leve por la que ha sido expedientado p