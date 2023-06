Moriyón (Foro) muestra su "apoyo absoluto" a Pumares, pese a posibles "diferencias" en el partido por el acuerdo con Vox

La presidenta de Foro Asturias y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha destacado este lunes que en una organización política puede haber en un momento determinado "diferencias", con referencia a las voces críticas y dimisiones de responsables 'foristas' a cuenta del pacto con Vox para su entrada en el Gobierno de Gijón.

Dicho esto, ha remarcado que hay una apuesta y apoyo "absolutos" por Adrián Pumares, que es su "compañero" y el secretario general. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de una primer reunión protocolaria con la Policía Local como regidora gijonesa.

Con referencia a los compañeros que presentaron su dimisión, ha destacado que tiene con ellos un "vínculo emocional que no va a significar una "ruptura", a lo que ha dicho respetar su decisión personal.

No obstante, ha remarcado que no tiene constancia oficial de tales dimisiones. Sí que ha apuntado que hay una persona que ha dejado el Comité Ejecutivo pero no la Comisión Directiva. "Me parece que no son tantas dimisiones como pretende hacerme ver", ha respondido a la pregunta de una periodista.

En todo caso, ha apuntado que la reunión de la Comisión Directiva para la valoración de la formación de las distintas corporaciones municipales se celebrará la última semana de este mes.