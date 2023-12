Moriyón compromete con los jubilados afectados por la ilegalidad de las primas reunirse para buscar una solución

"Por mí no va a quedar", asegura la regidora gijonesa

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), se ha comprometido este miércoles con los jubilados municipales afectados por la declaración de ilegalidad de las primas de jubilación que se reunirá con ellos en enero, pasada la festividad de Reyes, para tratar de buscar una solución a este problema.

Así lo ha hecho antes de presidir el acto de homenaje al personal municipal que se jubila en 2023, celebrado en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Moriyón, antes de acceder al edificio, se ha dirigido al grupo de manifestantes que la esperaban a la entrada, a los que ha remarcado que fue el Gobierno de la anterior alcaldesa, la socialista Ana González, quien le advirtió de que esas primas de jubilación no se podían pagar porque había sentencias dictadas que decían que eran ilegales.

Asimismo, les ha trasladado que no tiene problema en reunirse no solo con los 13 trabajadores para los que se ha firmado en el mandato anterior una resolución aprobando la prima, que no han cobrado, no obstante, y que ahora se les dice que no van a cobrar, sino que también se reunirá con los de 2023, que no tienen firmada resolución, y que podrían ser unos 70 posibles afectados según los jubilados.

"La solución no la encuentran, pero yo estoy en ello", les ha indicado a los manifestantes. "Quiero solucionar eso", ha ratificado la alcaldesa. "Por mí no va a quedar", ha remarcado sobre la búsqueda de una solución.

Los manifestantes, por su parte, le han recalcado que las citadas sentencias afectan a los ayuntamientos a los que se refieren las mismas, no a las firmadas por el de Gijón, que no tiene ningún fallo judicial en contra. En cuanto a la advertencia del Gobierno local del pasado mandato, han opinado que fue una "vendetta política" de la anterior alcaldesa.

Los jubilados, por su lado, han dicho sentirse "engañados" y han recordado que la prima, que se supone tres mensualidades, se pagó hasta el pasado octubre y ya se dejó de abonar, aunque algunos, en concreto 13, tenían firmada la resolución a favor.

Además, han incidido en que se les ha animado a jubilarse para rejuvenecer las plantillas y ahora se encuentran con que no se cumple lo prometido. De no haber esas primas, han augurado que algunos se pensarán si retrasar la jubilación.