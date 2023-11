Morillo (Vox) lamenta que los Presupuestos 2024 de Moreno no resuelven los problemas históricos de Jaén

El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía y diputado por Jaén, Benito Morillo, ha lamentado que el proyecto ley de Presupuestos para 2024 del Gobierno de Moreno Bonilla "no nos gustan" pues "no plantean soluciones a los problemas reales de los andaluces. Moreno no ve la realidad de Andalucía", ha apostillado.

Morillo ha señalado que, a pesar de ello, "en un acto de responsabilidad, hemos decidido presentar cientos de enmiendas parciales" con que pretendemos "ayudar a los Presupuestos de Andalucía a ver la realidad de lo que es nuestra región".

El parlamentario de Vox se ha centrado en la provincia de Jaén, asegurando que estos Presupuestos 2024 del Gobierno del PP destinan "poco dinero para infraestructuras, que para nada corrigen ese problema estructural que ya llevamos soportando en nuestra provincia desde hace demasiado tiempo".

Según ha anunciado Morillo, desde Vox se van a presentar "una serie de enmiendas encaminadas a corregir esos problemas de falta de financiación, de falta de inversión en infraestructuras que son tan necesarias para el desarrollo socioeconómico de Jaén, tan abandonada por todos los partidos, por todos los gobiernos, tanto nacionales como andaluces a lo largo de su historia".

El objetivo de todas estas enmiendas parciales es acabar con la situación que vive Jaén desde hace décadas, donde "seguimos liderando todos los índices negativos a nivel nacional; siendo líderes nacionales en paro; manteniendo una Sanidad que no cubre las necesidades de nuestra provincia, ya que faltan especialistas, faltan neurólogos, faltan pediatras", denuncia Morilla, aseverando que "esta es la Andalucía Real, este es el Jaén real que parece que Moreno Bonilla no ve".

A esto hay que sumar, como apunta Morillo, que "las cesiones que el nuevo dictador de España --Pedro Sánchez-- está concediendo a todos esos grupos separatistas golpistas "van a redundar negativamente en el bolsillo de todos los españoles y también de los jiennenses", ya que "se rompe el principio constitucional de igualdad entre españoles, pero también se rompe el principio de solidaridad y cohesión entre los territorios".

"Sánchez nos ha puesto a todos de rodillas ante todos los enemigos de España y la fiesta separatista terminaremos pagándola todos los españoles, todos los andaluces y también todos los jiennenses", ha concluido Benito Morillo.