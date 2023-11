Morgan ofrecerá un segundo concierto en el Teatro Victoria Eugenia el 26 de diciembre

Morgan ofrecerá un segundo concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián el próximo martes 26 de diciembre, que se suma a la ya programada el miércoles 27. Las entradas ya están a la venta en la web de Donostia Kultura y en las taquillas de los teatros Victoria Eugenia y Principal.

La banda vuelve a los escenarios, después de casi 2 años con su gira 'The River Tour', para presentar su tercer trabajo de estudio titulado 'The River and the Stone'.

El nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento en 2020. 'The River and the Stone' es "el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, sobre todo, de disfrutar de hacer música con amigos", han señalado desde Donostia Kultura.

Morgan comenzó 2023 con el éxito del primer concierto propio en el WiZink Center de Madrid y continúa el año con la presentación en directo de su disco por los teatros, salas y festivales más relevantes del país.