Moreno valora que Espadas "reconozca por fin que la sociedad española no entiende ni conecta con la ley de amnistía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este viernes que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "reconozca que la sociedad española no conecta con la ley de amnistía".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, así se ha pronunciado Moreno después de que Espadas haya realizado este viernes un llamamiento a los partidos independentistas para que "se esfuercen" y tengan "generosidad" de cara a que la sociedad española entienda esta iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez como "positiva" y "necesaria", en referencia a la ley de amnistía.

"Me parece formidable que el señor Espada reconozca, por fin, que la sociedad española no conecta con esa ley de amnistía; que no tiene ningún sentido, y que hay un divorcio claro entre la sociedad española y la iniciativa del señor Sánchez, para mantenerse en el poder, de hacer una ley que, al final, va a liberar de sentencias y condenas firmes a aquellos que vulneraron la Constitución española hace ya algunos años", ha señalado Juanma Moreno.

Ha insistido en que es "bienvenido" que el dirigente socialista andaluz "reconozca, por fin, que la sociedad no lo entiende, que votantes del Partido Socialista no lo entienden y que no lo entendemos la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles".