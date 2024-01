Moreno subraya los "casi 680 millones de euros" destinados a tecnología sanitaria en Andalucía desde 2019

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este viernes los casi 680 millones de euros que esta administración ha invertido desde 2019 en "renovación y adquisición de tecnología para el ámbito sanitario".

"20 veces más que el periodo 2014-2018, cuando se destinaron 32,8 millones", ha afirmado durante la inauguración de un PET TAC y dos nuevas gammacámaras en el Hospital Universitario de Jaén.

Del esos cerca de 680 millones, "157 millones han sido a tecnología que está relacionada con el cáncer", en lo que "supone una apuesta clara" frente a "una enfermedad que es muy dura y muy compleja y que, desgraciadamente, es muy extendida en todo el territorio".

Ello se traduce "en más atención, en menos espera" para los pacientes y, por tanto, en "reducir el estrés y la inquietud" ante este tipo de exploraciones. "Cuando te dicen que te tienen que hacer un tipo de exploración y uno no sabe lo que tiene, los días previos son muy difíciles. Con lo cual, reducir ese tiempo es dar serenidad, es dar tranquilidad, es dar, en definitiva, un punto de certidumbre y es recortar esa angustia", ha comentado.

Moreno ha resaltado, además, el objetivo de que "estas tecnologías de todo tipo se extiendan por centros de toda Andalucía", con TAC, resonancias magnéticas, mamógrafos de alta resolución, aceleradores lineales, robots quirúrgicos "o equipos tan novedosos como el Gamma Knife", cuya instalación en Granada convirtió a la sanidad pública andaluza "en pioneros de España".

"Ingenios que están siendo claves en el aumento de la actividad asistencial en toda Andalucía y un aspecto en el que sé que los equipos directivos estáis trabajando y os animo a que sigáis trabajando para que esa actividad asistencial podamos intensificarla", ha dicho.

En este sentido, el presidente del Ejecutivo autonómico ha apuntado que, aunque queda "mucho por hacer", "en toda Andalucía entre enero y noviembre del año 2023 se hicieron un 15 por ciento más de operaciones que en el mismo periodo del 18".

Por todo ello, ha considerado que en el ámbito de la gestión sanitaria se está "haciendo un trabajo entre todos que es muy positivo" y ello, además, teniendo en cuenta que es el sistema "más potente" del país, "el que abarca más población" y el que cuenta con más presupuesto y profesionales.

AUDACIA

"Requiere de enorme audacia el todos los días atender la sanidad de más de ocho millones y medio de personas", ha asegurado, no sin añadir que, no solamente se atiende a los residentes, censados o no, sino también a "los visitantes que requieren atención sanitaria".

Moreno ha indicado que eso significa que hay que "atender a toda esa población y para todo, desde un resfriado o una gripe hasta una operación compleja o difícil", de manera que el SAS tiene "ese gran abanico de atención asistencial", en el que ha reconocido que "hay cosas que mejorar.

Al respecto, ha aludido a "cuellos de botellas y retos por delante", pero ha hecho hincapié en que desde la Junta se está "trabajando con determinación y con firmeza" para que poder resolver esos problemas que, sobre todo, hay en Atención Primaria y en pruebas diagnósticas y quirúrgicas.

"Pero lo que sí es evidente es que nuestro sistema público es un sistema sólido, fuerte y que funciona. Y funciona gracias a los profesionales sanitarios que son el motor, a los equipos directivos que son los que están encima del problema y a una apuesta decidida del Gobierno andaluz, que invierte más de 14.000 millones de euros, más del 30 por ciento de nuestro presupuesto para que en el ámbito sanitario tengamos la mejor de las asistencias posibles", ha concluido.