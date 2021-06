Moreno: "Sin Andalucía, España no sale de la crisis, por eso debe jugar un papel capital en los fondos europeos"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que Andalucía debe tener una función clave en el reparto, la gestión y la ejecución de los fondos de recuperación 'Next Generation EU', unos fondos que, en su opinión, han generado muchas expectativas que no han sido "bien manejadas", al pensar que su tramitación sería más ágil, más eficiente y transparente. "Sin Andalucía, España no sale de la crisis. Y, por tanto, en esos fondos debe jugar un papel capital", ha subrayado.

Éste, según ha comentado, será uno de los asuntos que llevará el próximo día 17 de junio a la reunión en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle, entre otras cuestiones, que Andalucía puede liderar este proceso de recuperación.

"Espero, deseo y confío en que atienda nuestras reivindicaciones, porque no van a ser mis reivindicaciones, ni las de mi Gobierno, van a ser las de todos los andaluces", ha señalado, comunicando que el martes 15 de junio realizará una ronda de contactos con todos los portavoces de los grupos parlamentarios para, precisamente, trasladar a Pedro Sánchez las propuestas conjuntas de Andalucía.

De esta cuestión ha informado durante la presentación del nuevo Anuario Joly Andalucía, que ha tenido lugar en Sevilla y a la que también han asistido el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet; el presidente del Grupo Joly, José Joly; y el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Moreno se ha mostrado convencido de que Andalucía tiene vocación de liderar este nuevo tiempo. "Este año va a ser el de la exitosa campaña de vacunación, el año en el que vamos a construir de nuevo nuestro futuro", ha manifestado.

PASOS DE LA REACTIVACIÓN

Se trata de una senda en la que, tal y como ha indicado, ya se están viendo los importantes pasos de la reactivación. Y es que, por primera vez, Andalucía ha superado a Cataluña y es la comunidad con mayor número de autónomos, con cerca de 558.000 emprendedores.

Asimismo, es la comunidad en la que más baja el paro; de hecho, uno de cada cinco nuevos empleos en España se crea en Andalucía, y, además, la formación de nuevas empresas se ha incrementado un 311 por ciento en el mes de abril, sólo por detrás de Madrid. En este punto, ha hecho hincapié en que su Ejecutivo está tramitando siete grandes proyectos estratégicos "reales", con una inversión asociada de más de 2.600 millones de euros.

Igualmente, durante la presentación del nuevo Anuario Joly Andalucía, ha puesto en valor la relevancia de las noticias que, pese a su fugacidad, una vez recogidas y analizadas, construyen el relato de una sociedad. "Ese relato es historia en tiempo real y una herramienta de primer orden para conocernos y comprendernos mejor", ha dicho.

Así, ha apuntado que sirven para reconocer las fortalezas y debilidades de una sociedad, así como para preparar un futuro en común. En este sentido, ha considerado el 2020 "como el año más duro, insólito y crítico de cuantos se pueden recordar", un año en el que, según sus palabras, se han puesto a prueba "todas las costuras del sistema".

Asimismo, ha reflexionado sobre las enseñanzas que el covid-19 ha dejado para el presente y el futuro, como "aprender un poco de humildad y apreciar más y mejor muchas cosas": entre otras, la importancia de la investigación científica y de los sanitarios; el papel de la cultura; la utilidad de la digitalización y la tecnología; la necesidad de proteger a los eslabones más débiles de la sociedad, como nuestros mayores; el valor de la cooperación leal entre administraciones; y, también, el de la colaboración público-privada.

"El ser humano es un ser que tiene en su esencia pensar en el futuro. Aprendamos del pasado para construir el mejor futuro, vamos a hacer de la crisis una oportunidad, para intentar salir más reforzados. 2020 se llevó con él muchas lágrimas y las ruinas de un mundo que ahora estamos cambiando, y ojalá el Anuario Joly del año que viene recoja ya los primeros frutos de esta reconstrucción y que empecemos a ver sonrisas donde hasta ahora solo ha habido mascarillas: yo espero que sigamos avanzando juntos, todos, por un camino lleno de buenas noticias", ha concluido.