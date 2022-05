Moreno se siente estimulado para lograr "una mayoría fuerte" en elecciones

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que se siente estimulado para lograr una "mayoría fuerte" tras las próximas elecciones autonómicas del 19J porque está convencido de que los andaluces no quieren "ni polarizaciones ni radicalidad" en el Gobierno regional.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria de Sevilla, Juanma Moreno se ha mostrado "muy agradecido" con el recibimiento que está teniendo "en cada rincón de Andalucía" al que acude, y ha añadido que se siente "respetado y un tanto querido por parte de los andaluces", algo que, supone para él "el mayor acicate y el mayor motor para seguir trabajando por Andalucía".

Se ha mostrado "muy contento" de volver a la Feria de Sevilla -la segunda vez desde que es presidente de la Junta debido a la pandemia-, y ha destacado que "por fin" haya una Feria a la que se vuelva "sin mascarillas, con normalidad", todo ello por el "triunfo de la responsabilidad colectiva de los andaluces, el triunfo de la ciencia y el triunfo de una sociedad que ha sabido luchar en una batalla muy dura contra la pandemia".

Ha señalado que el cariño de la gente resulta un "estímulo" a para conseguir el objetivo de una "mayoría fuerte, una mayoría segura, una mayoría una mayoría constructiva, una mayoría serena" en las próximas elecciones andaluzas.

Moreno está convencido de que la inmensa mayoría de los andaluces "no quieren polarizaciones, no quieren radicalidad, no quieren posiciones muy extremas" sino que lo que quieren es "una Andalucía abierta, una Andalucía inclusiva, y una Andalucía donde cabe todo el mundo", algo que cree "que se puede conseguir".

Especialmente orgulloso se ha sentido con los datos de desempleo en Andalucía en el mes de abril y ha vaticinado que Andalucía tendrá un mes de mayo, de junio, de julio, de agosto y de septiembre "muy buenos", aunque "quede mucho por hacer", pero ha advertido de que Andalucía "va por el camino apropiado" y que lo que se está haciendo está generando "credibilidad y confianza en el sector productivo".

Preguntado por si coincidirá hoy con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la candidata de Vox, Macarena Olona, en la Feria, ha dicho que a esta última no la conoce personalmente, pero ha apuntado que si se encuentra con cualquier dirigente político lo saludará.