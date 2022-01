Moreno señala que Andalucía mantiene "contratados" al 91% de los 20.000 sanitarios de refuerzo Covid

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este martes que "el 91 por ciento" de los 20.000 sanitarios que la comunidad autónoma incorporó el año pasado de refuerzo para afrontar la pandemia de Covid-19 con dinero del Estado a través de los fondos Covid se encuentran "hoy contratados, con nombres y apellidos", en la sanidad andaluza.

Así lo ha indicado el presidente de la Junta en una comparecencia ante los medios de comunicación para informar del desarrollo de la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, la primera del presente año 2022, que se ha celebrado en la Alcazaba de Almería para dar cumplimiento al compromiso de Moreno, formulado al inicio de la legislatura, de llevar a las ocho provincias andaluzas reuniones del Ejecutivo autonómico.

Juanma Moreno ha querido aprovechar la rueda de prensa para "desmentir algunos de los mantras falsos" que, según ha denunciado, se vienen propagando por parte de los partidos de la oposición en Andalucía en relación, por ejemplo, a la situación de la sanidad en la comunidad autónoma, y al respecto ha opinado que "se le hace un mal servicio a la sociedad, a los profesionales sanitarios o educativos, cuando se hacen afirmaciones que no coinciden con la realidad".

Moreno ha sostenido que Andalucía cuenta con "un triste legado" en el ámbito sanitario como consecuencia de la gestión que se vio "muy deteriorada" desde el año 2012 "con los recortes sucesivos por parte de la anterior administración socialista", que situó a la infraestructura sanitaria pública andaluza en "unas circunstancias completamente adversas", según ha abundado.

En esa línea, el presidente ha manifestado que el sistema público sanitario andaluz "no era capaz de absorber ni una ola de gripe". "No teníamos capacidad de infraestructura" para eso, "ni mucho menos" para afrontar "una pandemia como la que estamos viviendo", según ha alertado Moreno.

CIFRA MÁS ALTA DE PROFESIONALES SANITARIOS

Frente a ello, ha defendido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y el Gobierno andaluz, han realizado "un enorme esfuerzo", y ha puesto de relieve que el SAS cuenta actualmente con "125.218 profesionales sanitarios en plantilla", que es la mayor cifra de dichos trabajadores que ha tenido el sistema sanitario público andaluz "en la historia desde que la comunidad autónoma tiene la competencia en sanidad".

Así, Moreno ha destacado que, cuando PP-A y Ciudadanos (Cs) llegaron al Gobierno de la Junta en enero de 2019, Andalucía contaba con "95.000 profesionales sanitarios", de forma que ahora cuenta con "30.000 más, un 31 por ciento más de profesionales respecto al último año de gestión socialista" en la Administración andaluza, según ha agregado antes de apostillar que no se deben "falsear datos oficiales por muy situación de desesperado" en la que uno se encuentre.

Fuentes del Gobierno andaluz han precisado posteriormente, además, que esos 125.218 profesionales que tiene actualmente contratados el SAS son 3.500 más que los que había a fecha del pasado 31 de octubre de 2021, cuando estaban dados de alta los 20.000 refuerzos Covid, los 12.000 que se renovaron y los 8.000 que "no se pudieron renovar".

De esta manera, según ponen de relieve las mismas fuentes, "se ha contratado no sólo a 8.000, sino a 11.500 profesionales más", y "se ha recuperado a tres de cada cuatro de esos 8.000" que no se pudieron renovar, de forma que "de los 20.000 efectivos de refuerzo Covid se mantiene al 91%", y el resto no han podido ser contratados, según ha abundado Moreno, porque "se han ido a la (sanidad) privada o a otra comunidad autónoma".

El presidente ha reconocido que "tenemos problemas" en Andalucía en el ámbito sanitario, pero como los "tiene todo el mundo", según ha remarcado para poner de relieve que "toda España y toda Europa estamos teniendo una enorme presión como consecuencia de la pandemia", por lo que ha pedido "rigor y seriedad" a la oposición.

"NORMALIDAD" EN LOS COLEGIOS

De igual modo, Moreno ha definido como de "absoluta normalidad" la situación en la educación pública andaluza tras reiniciarse este pasado lunes las clases tras el paréntesis de las vacaciones navideñas.

Así, el presidente ha destacado que "el 99,8% de los centros educativos están abiertos", y únicamente se contabilizan "925 bajas dentro de los 106.000 docentes que hay en Andalucía", es decir, el 0,8% del total, según ha abundado, y ha precisado que no todas esas bajas son debido a casos de Covid, sino que "son bajas de carácter general".

De este modo, Moreno ha concluido pidiendo "prudencia sí, pero alarmismo no, y sobre todo mentiras no", porque "no hace falta alarmar a la población y crear una sensación falsa de circunstancias que no están sucediendo" en este momento, según ha advertido.