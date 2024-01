Moreno señala el "bochorno" de ver a Sánchez "humillado por los independentistas" tras incluir terrorismo en amnistía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este miércoles como "bochornoso" los cambios de discurso que protagonizaron representantes del Gobierno una vez que se acabaron incluyendo actos de terrorismo en la redacción de las enmiendas a la futura Ley de amnistía (Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña).

En declaraciones a los medios de comunicación en la inauguración del pabellón de Andalucía en Madrid en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), Moreno ha señalado que estos episodios "no lo habíamos vivido nunca" en la historia de España, convencido de que "el Gobierno de Sánchez es frágil y vulnerable al chantaje de los independentistas", de manera que "los ministros decían una cosa por la mañana" y "cuando empezaron a apretar el señor Puigdemont y su equipo por la tarde volvieron a cambiar bochornosamente de discurso".

Tras lamentar que "el Gobierno no tiene ni firmeza ni determinación" para defender su posición inicial, Moreno se ha lamentado de que sea el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien descrito como "prófugo independentista", quien "está marcando el paso, el rumbo a 48 millones de españoles".

"Me parece bochornoso que el presidente de mi país todos los días se han humillado por estos partidos independentistas", ha proseguido afirmando el presidente andaluz, quien ha pedido al Gobierno que "siempre no puede estar un gobierno basado en la mentira", una afirmación donde ha incluido episodios como las promesas electorales.

La fragilidad parlamentaria del Gobierno la ha empleado el presidente de la Junta de Andalucía para apuntar efectos económicos de esa posición política, de manera que "cuando un gobierno es vulnerable, frágil, no es capaz de garantizar la seguridad jurídica, se resiente la inversión extranjera y la inversión nacional en nuestro país".

El presidente de la Junta ha apuntado también "la naturalidad" con la cual los representantes de Junts per Cataluña y de Esquerra Republicana de Cataluña "hablan de referéndum y de independencia", de manera que ha augurado un escenario donde "lo primero es la amnistía, después de la amnistía, el referéndum; y después, la independencia".

Después de advertir de que en este escenario de tiras y aflojas entre el Gobierno y los partidos catalanes independentistas, "la tensión política e institucional sube", Moreno ha añorado que el Gobierno saliera de forma "taxativa" para decir que "nunca va a haber independencia, no va a haber referéndum", una situación que ha desechado por cuanto ha considerado que "el problema es la credibilidad del señor Sánchez" por el hecho de que sus manifestaciones y los hechos posteriores no coinciden.

"España se encamina hacia una situación de tensión institucional como jamás habíamos vivido", ha proclamado el presidente de la Junta, quien ha dicho que "no he entendido nunca bien" que los acuerdos con los independentistas catalanes sea para "pacificar" Cataluña cuando "la mitad de los catalanes no son independentistas".

"Ése va a ser el legado y la aportación de Sánchez sólo por mantenerse en el sillón", ha concluido Moreno sobre el bagaje del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.