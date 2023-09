Moreno: Sánchez "está dispuesto a vulnerar los márgenes de la Constitución y tensionar la concordia" por gobernar

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha sostenido este lunes que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "está dispuesto a pagar cualquier precio por la gobernabilidad de España, y cualquier precio es vulnerar los márgenes de la Constitución y tensionar la concordia que vivimos en España".

Así lo ha sentenciado Juanma Moreno a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Jaén tras participar en el acto de apertura oficial del curso escolar 2023-2024 en Andalucía, una cita que le ha impedido asistir este lunes a la reunión de la Junta Directiva Nacional --máximo órgano del PP entre congresos-- que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha presidido en Madrid.

"La apertura del curso en una comunidad que tiene 1.800.000 alumnos es muy importante: no he fallado nunca y no iba a fallar por un acto de partido, evidentemente", ha dicho Juanma Moreno en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre su ausencia en esa reunión de la Junta Directiva Nacional del PP.

EL "ENCAJE CONSTITUCIONAL" DE CATALUÑA

Por otro lado, al hilo de la expresión de "encaje territorial" que en referencia a Cataluña empleó la semana pasada Feijóo, Juanma Moreno ha defendido que el proyecto político del PP "defiende la integridad territorial" de este país, y a la pregunta de si "comparte ese encaje constitucional que planteaba" el líder nacional 'popular' ha respondido que "claro", que es "el encaje constitucional que ya nosotros tenemos".

Así, Moreno ha señalado que "ese encaje constitucional es lo que ha permitido que Cataluña tenga un nivel de autogobierno como muy pocos territorios tienen no sólo en Europa, sino en el mundo", y ha añadido que lo que han buscado "siempre" desde el PP, "y lo que busca Alberto Núñez Feijóo, es la concordia".

"Una concordia que tiene que ser serena, razonable, pero no una concordia fallida ni una concordia vía imposición, que es lo que está pasando", ha advertido Moreno antes de criticar que, en el contexto actual, el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts Carles Puigdemont "es el que está decidiendo e imponiendo", mientras que, por su parte, Pedro Sánchez "no ha aceptado que ha perdido las elecciones, no reconoce el resultado" de los comicios generales del 23 de julio, y "está dispuesto a pagar cualquier precio por la gobernabilidad de España".

"Cualquier precio es vulnerar los márgenes de la Constitución y tensionar la concordia que vivimos en España", ha agregado el presidente de la Junta para concluir.