Moreno ruega sensibilidad: "Andalucía no puede funcionar sin agua"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rogado este jueves al Gobierno de la nación que tenga "sensibilidad" y ponga en marcha las obras hidráulicas pendientes porque "Andalucía no puede funcionar sin agua".

Reclamamos, exigimos y ruego, como presidente de todos los andaluces, la misma sensibilidad y preocupación por parte de todas las administraciones, y de manera especial de quienes tienen más competencias en materia del agua, como es el Gobierno de España, ha señalado Moreno Bonilla en su visita a la feria internacional del aceite, Expoliva, que se celebra en Jaén.

Andalucía no puede funcionar sin agua, y todo el sector primario se encuentra limitado. Sin agua no hay futuro para esta tierra, ha clamado el presidente andaluz.

Ha reclamado al Gobierno las conducciones de la presa de Siles, concluida hace ocho años, ya que acumula 19 hectómetros cúbicos de agua que no pueden usarse.

También ha exigido la finalización del embalse de Puerta de la Cerrada, que permitiría aumentar en 289 hectómetros cúbicos la capacidad de embalse de la cuenca, o la balsa de Cadima, ya terminada y en desuso, y que permitiría el riego para 15.000 hectáreas de olivar.

Moreno ha vuelto a demandar que los fondos Next Generation puedan utilizarse para la modernización de los regadíos: No tiene sentido que ahora que llega un caudal de fondos europeos, que me parecen muy razonables, no se atiendan las urgencias que tenemos, y lo prioritario es buscar fórmulas alternativas para salvar nuestro campo y nuestra ganadería.

Tras reiterar en varias ocasiones que el tema del agua debe ser considerado como un asunto de Estado, el presidente andaluz ha vuelto a reclamar mayor atención hacia Andalucía. Si la tercera economía de España pincha, España pincha, ha enfatizado tras recordar que la comunidad andaluza es la primera potencia agroalimentaria del país.

Por ello, ha exigido actuar de manera urgente, pues no se puede "perder ni un solo minuto para hacer las obras de emergencia", a la vez que ha pedido pensar con las luces largas, y no solamente en el 28-M, y pensar qué podemos hacer en una comunidad con un déficit hídrico que no nos permite mantener nuestra capacidad productiva agrícola y ganadera.

No vamos a arreglar nunca este problema si no empezamos la casa desde la base, por eso insto a que desde ya empecemos a diseñar un cronograma para un plan con las infraestructuras necesarias para que Andalucía sea suficiente en términos hídricos, ha concluido.