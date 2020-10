Moreno respeta la decisión de Madrid de recurrir y "confía en que la imposición sea sustituida por el diálogo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado el "máximo respeto" por la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir ante la Audiencia Nacional la orden ministerial del Gobierno central que recoge las medidas de restricción para municipios con alta incidencia de coronavirus, toda vez que ha añadido que "confía en que la imposición sea sustituida por el diálogo y practiquemos el diálogo multilateral entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas".

Así lo ha indicado Moreno a preguntas de los periodistas tras su participación en un debate junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, enmarcado en el II Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra).

"El Gobierno de Madrid está en todo su derecho de tomar las decisiones que considera oportunas, y, por tanto, el máximo respeto a las decisiones que ellos tomen", ha afirmado Moreno, que en segundo lugar ha querido destacar que le hubiese gustado que "lejos de una imposición hubiera sido una negociación y un diálogo". "Creo que se soluciona mucho más vía diálogo que imposición, porque al final salen perjudicados muchos sectores", ha destacado.

El presidente de la Junta ha añadido que Madrid "es la locomotora económica de España y la situación que vive nos afecta al conjunto de los españoles", al tiempo que ha manifestado que "lo que espera y en lo que confía es que la imposición sea sustituida por el diálogo y practiquemos el diálogo multilateral entre la Administración General del Estado y las comunidades".

Cuestionado sobre por qué Andalucía no recurre la orden de Sanidad sobre restricciones, Moreno ha respondido que "no la recurre porque nosotros no somos ahora mismo afectados", ya que "ninguna de nuestras doce ciudades mayores de 100.000 habitantes está en el índice de contagio", para añadir que "a pesar de que no estamos de acuerdo con las medidas porque solo afectan a doce municipios de los 800 de Andalucía, por tanto no es una medida general, si ha sido recurrida por una comunidad autónoma no hace falta que lo recurra otra".