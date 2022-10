Moreno reprocha a Gobierno no tenga "mínima sensibilidad" con Andalucía y pide al PSOE la defienda en Congreso y Senado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha extendido este jueves en el Pleno del Parlamento sus reproches hacia el Gobierno por el hecho de que "no tenga un mínimo de sensibilidad con una tierra que es leal con España" y ha instado al PSOE a que "fuera a Bruselas a defender los intereses de Andalucía" con el precedente de que "yo lo hacía cuando estaba en la oposición".

Ha reclamado al Grupo Socialista que "defiendan a Andalucía en otros foros, como las Cortes y el Senado, donde tienen más influencia que este Gobierno y este Grupo Parlamentario".

En su respuesta a una pregunta que le hacía el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, Moreno ha argumentado tras su entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mes de julio que "no puedo entender que después de una conversación de una hora y cuarto donde le explico la importancia del agua para una potencia agroalimentaria como Andalucía aplique un recorte del 12% en obras hidráulicas que son fundamentales para el sobrevivir de muchas familias".

"Qué hice mal en mi reunión", se ha preguntado de forma retórica Moreno, quien se ha lamentado de que "no haya la más mínima sensibilidad con una tierra que lo pasa mal por la hiperinflación, las malas políticas económicas, y además tenemos la sequía, una mínima sensibilidad que se tiene que traducir en una inversión poderosa".

Ha demandado seguidamente "una inversión poderosa en agricultura, ganadería, el sector servicios, la industria, para que tengan viabilidad", mientras que ha esgrimido el trabajo del Gobierno andaluz por cuanto "no hemos mirado para otro lado a la hora de invertir en políticas hidráulicas, 1.500 millones la pasada legislatura y 140 millones en obras de emergencias".

"Le pido al PSOE que viaje", ha apostillado Moreno, sobre la estrategia socialista.

El presidente de la Junta de Andalucía ha argumentado sobre las críticas hacia su agenda institucional, que ha incluido esta semana un viaje a Bruselas, que "les adelanto que vamos a estar muy presentes en cada uno de los foros donde defender los intereses de Andalucía y atraer bienestar, riqueza, y progreso para Andalucía".

Esa "intensa agenda institucional", ha señalado Moreno, de la que descrito que "he tenido la oportunidad de tener agenda en Bruselas, en el foro La Toja, de acompañar al Rey", un hecho que ha contrastado con que "otros buscaron más la comodidad personal antes que luchar por lo que Andalucía merece", para reivindicar entonces "la posibilidad y la obligación de estar presente siempre en defensa de los intereses de nuestra tierra".

PP-A SEÑALA "LA ACTITUD CACIQUIL" DEL GOBIERNO

Toni Martín ha sostenido que en esta legislatura Andalucía "aspira a desempeñar un papel protagonista tras décadas como actor secundario en España y Europa", mientras que ha subrayado que la defensa de los intereses de Andalucía "está por encima de todo, también por supuesto de las siglas políticas", para lamentar entonces la "actitud caciquil" del Gobierno con Andalucía, de manera que "Andalucía puede desarrollar sus competencias mientras a él le guste lo que hacemos, pero si no le gusta intenta aplastar nuestra autonomía".

El portavoz parlamentario del PP ha subrayado la actividad del presidente andaluz, con encuentros la semana pasada con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, o la presencia en Bruselas para considerar que "hablar con todos ellos no es que sea recomendable, es que es una obligación en defensa del interés de los andaluces", para seguidamente reprochar el "infantilismo" de quienes hayan descrito el viaje de Moreno a Bruselas como un acto que le ha hecho creer que "es el primer ministro de Andalucía" o que "la tierra se la ha quedado chica", en una velada referencia a las críticas que hizo este martes el portavoz de Vox, Manuel Gavira.

"Ahora nos presentamos al mundo como una comunidad entusiasta, con ganas de ser líderes en emprendimiento, innovación, exportaciones", ha esbozado. "Una comunidad que baja impuestos y a la vez invierte más en sanidad, educación y políticas sociales", ha afirmado el portavoz del PP-A.

Martín ha reprochado que Andalucía emprende ese camino "con una mano atada a la espalda" por el trato injusto que ha descrito recibe del Gobierno. "Lo hemos vivido en las últimas semanas con lamentables amenazas e iniciativas contra la autonomía fiscal cuando se baja los impuestos, amenazas curiosamente de quienes se definen como defensores no ya del Estado de las Autonomías, sino hasta de lo que llaman la España federal", ha argumentado.

"Y lo acabamos de comprobar con los Presupuestos Generales del Estado, que una vez más hurtan a esta tierra la inversión que le corresponde como comunidad más poblada del país y como dispone nuestro Estatuto de Autonomía", ha afirmado.

El portavoz del PP-A ha calificado el proyecto de Presupuestos del Estado como "un nuevo castigo de Pedro Sánchez a Andalucía, siempre obviando las necesidades de casi nueve millones de españoles, que ven sus comarcas y provincias sin las comunicaciones ferroviarias, sin las infraestructuras energéticas o hidráulicas que demandan desde hace años".

Se ha cuestionado que "no solo no llega lo que nos corresponde, sino que lo que presupuestan lo dejan luego en un cajón", en referencia a que la ejecución de 2021 "no llega al 40% de la inversión real".

Martín ha ironizado sobre que el PSOE andaluz "no tengan prisa ahora por reclamar los 11.000 millones que ha perdido con un sistema de financiación autonómico injusto", a lo que ha añadido que "el gobierno antiandaluz de Pedro Sánchez tampoco ha puesto en marcha un mecanismo de compensación temporal para evitar ese déficit mientras llega el nuevo sistema", demanda de Andalucía a la que ha sumado comunidades gobernadas por el PSOE como Valencia o Castilla La Mancha.