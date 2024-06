Moreno reprocha a Adelante que hable de "puertas giratorias" en la Junta: "El exviceconsejero de Salud está en el paro"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado este martes al portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García, por insinuar la existencia de "puertas giratorias" en la administración autonómica al aludir al caso del exviceconsejero de Salud y exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, y su pospuesto fichaje como director médico regional de la aseguradora privada Asisa.

"¿Sabe usted dónde está el viceconsejero de Salud? En el paro está. Así que fíjese usted las puertas giratorias", ha espetado Moreno a García, que le había preguntado previamente si el caso ERE "podría volver a pasar" en el actual Gobierno andaluz tras el frustrado fichaje de Guzmán, que también puso como ejemplo de corrupción.

El portavoz de Adelante Andalucía sacó la corrupción en Andalucía, de actualidad de nuevo por las sentencias del Tribunal Constitucional sobre algunos exaltos cargos socialistas anulando parcialmente las condenas por prevaricación y obligando rehacerlas en la Audiencia Provincial de Sevilla, para preguntar de forma retórica a Moreno si "podría volver a pasar".

Tras aludir al caso de Miguel Ángel Gúzmán, y su pospuesto fichaje por Asisa como símbolo de la corrupción en gobiernos del PP-A, García ha asegurado que los expresidentes y exconsejeros socialistas "no se han enriquecido", hecho que ha contrastado con el comportamiento de dirigentes del Partido Popular en otras comunidades.

García ha continuado considerando que "hay cosas peores que enriquecerse" para hablar entonces del "fraude político" que subyace al caso ERE, afirmación que ha concretado en "comprar la paz social para mantenerse en el gobierno", y ha lamentado hacer de "las esperanzas del pueblo andaluz papel mojado", antes de reclamar a la bancada socialista plantear a los andaluces "una alternativa diferente" a la del PP.

En su turno de réplica, Moreno ha cargado contra García por su "cantinela de que mis jefes son todos poderosos" y ha calificado como "pueril y populista" su "ataque" al exviceconsejero de Salud. "¿Sabe usted dónde está el viceconsejero de Salud? En el paro. Así que fíjese usted las puertas giratorias", ha proclamado.

El presidente de la Junta ha asegurado que Adelante hace "afirmaciones que no son justas" con el actual Gobierno andaluz y ha recomendado a su portavoz "no dejarse llevar por la desesperación" porque "hacer oposición no tiene que ser triturar al gobierno", algo que considera propio "de otras épocas".

"Que cada uno practique la oposición que quiera, pero creo que la constructiva funciona a medio o largo plazo mejor que la destructiva. Hay que tener paciencia para esperar. Si usted quiere venir a reventar todo lo que es y decir frases tan huecas como que yo tengo grandes jefes que son los que me imponen, pues sinceramente no es creíble", ha concluido.