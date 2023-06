Moreno replica a las críticas por ir a la final del Sevilla:"No tengo Falcón y no quise quitar plazas a los aficionados"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha replicado este jueves a la críticas de Por Andalucía por no asistir a la anterior sesión de control en el Parlamento --el pasado 1 de junio-- por acudir a la final entre el Sevilla y la Roma en Budapest (Hungría) de la UEFA Europa League, que ganó el club de Nervión, alegando que "no forzó la máquina" para "no quitar plazas en los vuelos chárter", que estaban ocupadas por los aficionados. "Los partidos pro gubernamentales están acostumbrados al Falcon, pero yo no tengo Falcon. Viajo en vuelos regulares", ha enfatizado Moreno.

A preguntas en la sesión de control de la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que le ha criticado haber "faltado a su trabajo" toda vez, ha sostenido ésta, que podría haberse ido a Budapest una vez terminada la sesión de control, el presidente andaluz ha explicado que "había que quitar a aficionados del Sevilla para ponerme a mí" en los vuelos chárter. "Tuve que hacer dos vuelos y tardar siete horas en llegar a Sevilla para no quitar plazas a los aficionados", ha relatado.

Moreno ha recordado a Por Andalucía que se ha ausentado a "uno de los 90" plenos celebrados para asistir al "acontecimiento deportivo que más proyecta la marca Andalucía", ya que es retransmitido a 100 países, y donde pudo reunirse, además, con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, para "hablar de cosas de Andalucía", como el puente entre Alcoutím y Sanlúcar del Guadiana.

Inmaculada Nieto ha afeado al presidente que se ausentara de la última sesión plenaria y ha defendido que "no se puede seguir desprestigiando este Parlamento", a lo que Juanma Moreno le ha contestado: "Si éste es el problema y la oposición que le quiere a hacer a mi gobierno, de verdad, no sé como tomármelo".