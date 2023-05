Moreno reivindica el valor de empresa y emprendedores que impulsan la economía en un acto con empresarios

El presidente de la Junta , Juanma Moreno, ha reivindicado este viernes el valor de la empresa y de los emprendedores que impulsan la economía y que juegan un papel clave y esencial en el modelo de sociedad porque, según ha asegurado, "sin ellos no hay empresa, no hay progreso, no hay empleo, ni bienestar ni futuro".

Moreno, que ha participado en un acto con empresarios en Marbella (Málaga), ha incidido en la importancia que tiene que desde las distintas administraciones se les escuche y se atienda a la iniciativa empresarial y a las empresas respetando su papel social y de progreso.

Así, el presidente ha puesto en valor su trabajo y entrega y les ha agradecido lo mucho que hacen en beneficio de Marbella, de Málaga, de Andalucía y de España.

En el acto también han estado presentes la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.