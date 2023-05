Moreno reitera que "sólo un juez puede ilegalizar Bildu" y lamenta que el PSOE de Sánchez "ya no es partido de Estado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves, en relación con el debate sobre una ilegalización de EH Bildu, que "exclusivamente un juez" puede tomar esa decisión, y ha lamentado la posición que mantiene el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha llegado a acuerdos en el Congreso de los Diputados con esa formación.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Moreno ha manifestado que existe la Ley de partidos políticos y que cualquier decisión sobre la posible ilegalización de EH Bildu es sólo responsabilidad de los órganos judiciales.

Respecto a si comparte la opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que todavía existe ETA, Moreno ha manifestado que hay "gente, no asesina, pero que mantiene los mismos objetivos que la banda terrorista".

"Hay gente que lo justifica todavía, desgraciada y tristemente", según ha apuntado el presidente andaluz, para quien tenemos que "intentar acabar con eso y, sobre todo, que la sociedad nunca olvide lo que ha hecho ETA", que asesinó a muchos españoles.

"Yo he ido a muchos entierros de compañeros y no soy un anciano", ha expresado Juanma Moreno, quien ha añadido que no logra entender la posición que mantiene Pedro Sánchez.

"El PSOE es una cosa y Sánchez es otra y ha tirado por la borda los principios de un partido histórico y de estado durante muchos años y que, desgraciadamente, ya no lo es", ha sentenciado.